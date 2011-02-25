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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۴۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

نظام فنی اجرایی پایتخت شهریور سال 90 به شورا ارائه می شود

نظام فنی اجرایی پایتخت شهریور سال 90 به شورا ارائه می شود

معاون فنی عمرانی شهردار تهران با بیان اینکه تمامی پروژه های معاونت فنی و عمران بر اساس اولویتهای تعیین شده شورا اجرا می شود گفت: نظام فنی اجرایی شهریور 90 به شورا ارائه می شود.

مازیار حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که تمامی جزئیات پروژه های عمرانی در شورا بررسی و به تایید می رسد، گفت: اعضای کمیسیون عمران شورا نیز به طور مستمر از این پروژها بازدید می کنند و در جریان بودجه و پیشرفت پروژه قرار می گیرند.

حسینی با اشاره به واگذاری پروژه شهر آفتاب به معاونت فنی و عمران گفت: این پروژه تا کنون در مسئولیت سازمان مشارکت های مردمی بود که به تازگی دراختیار ما قرار گرفته است و در سال 90 به طور جدی فعالیتهای عمرانی آن را آغاز می کنیم.

معاون شهردار با بیان این که نظارت بر فعالیتهای عمرانی مناطق تنها با تدوین «نظام فنی اجرایی » امکانپذیر است گفت: با ایجاد سیستم و نظام مشخص می توان از اعمال سلیقه ها جلوگیری کرد.

به گفته وی، "نظام فنی اجرایی " در حال تدوین است و تا شهریور سال 90 به شورای اسلامی شهر تهران ارائه می شود.

هفته گدشته در جریان بررسی درآمدها و هزینه های شهرداری، سخنگوی شورای شهر از عدم هماهنگی پروژه های عمرانی شهرداری با الویت های تعیین شده توسط شورا گلایه کرده بود.

کد مطلب 1261041

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