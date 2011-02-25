میزان بارندگی در اردبیل 46 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، علی اسلامی پیش از ظهر جمعه در حاشیه همایش شهرداران خلخال با هشدار نسبت به ادامه روند خشکسالی در استان اظهار داشت: این کاهش طی همین مدت در شهرستان خلخال 62 درصد بوده است.

وی با بیان اینکه باید کاهش بارندگیها و ادامه روند خشکسالی را در این استان جدی ارزیابی کرد، خواستار برنامه ریزی مسئولان شهرستانها برای مقابله و رویارویی با خشکسالی احتمالی سال آینده بویژه در شهرستان خلخال شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان به تخصیص 350 میلیارد ریال اعتبار در جریان سفر سوم هیئت دولت به استان برای تامین خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه اشاره کرد و افزود: این اعتبار از اول سال آینده در بین شهرستانهای استان توزیع خواهد شد.

وی از پرداخت 55 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات حوادث غیرمترقبه و خشکسالی در سه سال گذشته به شهرستان خلخال خبر داد و اضافه کرد: این میزان بالاترین رقم اعتباری پرداخت شده در بین شهرستانهای استان است.

اسلامی خلخال را جزو سه شهرستان حادثه خیز استان برشمرد و ابراز داشت: خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در این شهرستان از 400 میلیارد ریال در سال گذشته به 80 میلیارد ریال در سال جاری کاهش یافته است.

به گفته وی اجرای پروژه های جمع آوری آبهای سطحی و هدایت آنها، اجرای سیل بندها و موارد پیشگیرانه با استفاده از اعتبار پرداخت شده در سطح شهرستان خلخال از جمله دلایل کاهش خسارات در خلخال بوده است.

وی با اشاره به پرداخت دو میلیارد ریال اعتبار جدید از مدیریت بحران استان برای هدایت آبهای سطحی به شهرداری خلخال طی سال جاری یادآور شد: امسال ساختمان سالنهای چندمنظوره مدیریت بحران خلخال و سه شهر بزرگ استان تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.

اسلامی همچنین با بیان اینکه استقبال از بیمه محصولات کشاورزی در جنوب استان نسبت به شمال بسیار ضعیف است، خاطرنشان کرد: دهیاران موفق در این زمینه مورد حمایت و تشویق قرار خواهند گرفت.

وی در پایان احداث شهرکهای اضطراری اسکان، سالنهای مدیریت بحران، ساماندهی رودخانه ها، پلها و سیل بندها، ایجاد سامانه هشدار سریع و تجهیز کارگروههای مدیریت بحران در شهرستانهای استان را از جمله برنامه های در دست اقدام برای پیشگیری و کاهش خسارات در صورت بروز حوادث قهری عنوان کرد.