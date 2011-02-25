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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۱۵

باشگاه سپاهان از هدایت ممبینی به کمیته داوران شکایت می‌کند

باشگاه سپاهان از هدایت ممبینی به کمیته داوران شکایت می‌کند

باشگاه سپاهان از هدایت ممبینی داور دیدار این تیم با استقلال به جهت قضاوت پر اشتباه و تاثیرگذارش در این دیدار شکایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به اعلام روابط عمومی باشگاه سپاهان قضاوت ضعیف و اشتباهات تاثیر گذار هدایت ممبینی در این دیدار پیروزی را از تیم فوتبال سپاهان گرفت  تا زرد پوشان در روزی که مستحق پیروزی در رقابت حساس هفته بیست و چهارم رقابت های لیگ برتر بودند به سبب این اشتباهات نتوانند فاتح این دیدار باشند.

باشگاه فولاد مبارکه سپاهان با ارسال فیلم این دیدار و شکوائیه ای به کمیته داوران فدراسیون فوتبال، شکایت خود را از هدایت ممبینی اعلام می دارد  و متاسف است که تیم فوتبال این باشگاه در این دیدار مهم و حساس قربانی اشتباهات تاثیر گذار داوری شده است.
 
دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و استقلال تهران در هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ برتر عصر پنجشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان با تساوی یک بر یک دو تیم به پایان رسید.
کد مطلب 1261049

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