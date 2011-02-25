به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به اعلام روابط عمومی باشگاه سپاهان قضاوت ضعیف و اشتباهات تاثیر گذار هدایت ممبینی در این دیدار پیروزی را از تیم فوتبال سپاهان گرفت تا زرد پوشان در روزی که مستحق پیروزی در رقابت حساس هفته بیست و چهارم رقابت های لیگ برتر بودند به سبب این اشتباهات نتوانند فاتح این دیدار باشند.

باشگاه فولاد مبارکه سپاهان با ارسال فیلم این دیدار و شکوائیه ای به کمیته داوران فدراسیون فوتبال، شکایت خود را از هدایت ممبینی اعلام می دارد و متاسف است که تیم فوتبال این باشگاه در این دیدار مهم و حساس قربانی اشتباهات تاثیر گذار داوری شده است.