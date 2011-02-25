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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۴۲

نهمین روز قیام- 2

سفارت لیبی در پاریس در دست انقلابیون/ موضع عجیب کوبا

سفارت لیبی در پاریس در دست انقلابیون/ موضع عجیب کوبا

منابع خبری با اشاره به تاکید کوبا بر فتنه افکنی آمریکا در لیبی از کنترل سفارت لیبی در فرانسه بدست انقلابیون 17 فوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های العربیه و الجزیره اعلام کردند که با وجود حمله گردانهای قذافی، انقلابیون لیبی همچنان کنترل "الزاویه" و "مصراته" را در دست دارند.

این منابع اعلام کردند که آمریکا از اتباع خود خواسته که هر چه سریعتر خاک لیبی را ترک کنند و از هر گونه سفر به این کشور خودداری کنند.

منابع مذکور همچنین افزودند که کوبا آمریکا را به فتنه افکنی در لیبی متهم کرده است.

این منابع خبری بیان کردند که اتحادیه اروپا اقدامات سریعی را برای خروج لیبی از خشونت موجود انجام خواهد داد. منابع ذکر شده همچنین اعلام کردند که انقلابیون هفده فوریه کنترل سفارت لیبی در پاریس را بدست گرفته اند.

کد مطلب 1261054

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