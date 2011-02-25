به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، وحید طالب‌لو پنجشنبه شب پس از تساوی مقابل سپاهان اصفهان در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط بازی اظهار داشت: بازی خوبی از خود به نمایش گذاشتیم و به نظر من تا کنون تیمی در اصفهان همچون استقلال به سپاهان فشار نیاورده است.

وی با بیان اینکه بازیکنان استقلال در این بازی عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتند، تصریح کرد: بازیکنان ما در این بازی خوب بودند و موقعیت‌های بسیاری داشتند و می‌توانستند بیش از یک گل به ثمر برسانند اما این اتفاق نیافتاد و سپاهان یک امتیاز از استقلال گرفت.

دروازه‌بان تیم استقلال تهران در پاسخ به سئوالی پیرامون داوری بازی گفت: برخی خبرنگاران حاضر در محل مصاحبه، به جای سئوال پرسیدن به طرفداری از سپاهان مشغول هستند و به همین دلیل من دیگر به سئوالات آنها پاسخ نمی‌دهم.

وی گفت معلوم نیست خبرنگاران کارشناسی می‌کنند یا سئوال می‌پرسند؟

وی در مورد داوری بازی تصریح کرد: به نظر من داوری این بازی خوب بود و هدایت ممبینی در داوری امروز عملکرد بدی نداشت.

طالب‌لو در مورد احتمال قهرمانی استقلال در مسابقات لیگ برتر اضافه کرد: هنوز هیچ چیز مشخص نیست و همه چیز بستگی به آینده دارد و باید منتظر آینده بنشینیم و ببینیم تیم‌های دیگر چه نتایجی را ازآن خود می‌کنند.

عنایتی: مقصر گل استقلال من نبودم

در این بازی همچنین انتقادات بسیاری به عملکرد رضا عنایتی به کنفرانس خبری امیر قلعه‌نویی کشیده شد و باعث شد سرمربی طلایی‌پوشان این انتقادات را غرض‌ورزی خبرنگاران عنوان کند.

رضا عنایتی در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: بازی بدی از خود به نمایش نگذاشتیم و می‌توانستیم مقابل استقلال به پیروزی برسیم زیرا موقعیت‌های بسیاری برای رسیدن به گل داشتیم اما از این موقعیت‌های خود استفاده نکردیم.

وی با بیان اینکه تنها 30 دقیقه برای سپاهان به میدان رفتم، تصریح کرد: از عملکرد خودم در این بازی راضی بودم و به نظر من عملکرد بدی در این بازی نداشتم؛ می‌توانستم به گل برسم و سپاهان می‌توانست 3 امتیاز این بازی را ازآن خود کند.

مهاجم سپاهان در پاسخ به این سئوال که این روزها انتقادات بسیاری نسبت به عملکرد تو مطرح می‌شود گفت: من نمی‌دانم این انتقادات چیست اما باید بگویم که مقصر گل استقلال من نبودم و تقصیر من نبود که بازی دو تیم به تساوی ختم شد زیرا من بازی خود را انجام دادم و از هیچ تلاشی برای پیروزی فروگذار نکردم.

وی اضافه کرد: هفته آینده باید در ریاض به مصاف الهلال عربستان برویم؛ در این بازی انگیزه بسیاری برای پیروزی داریم و باید نشان دهیم که سپاهان لیاقت قهرمانی در آسیا را دارد.