به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه میشیگان اولین نمونه آزمایشی رایانه میلیمتری را برای استفاده پزشکی ایجاد کردند که این رایانه به بزرگی نوک یک مداد است.

این یک رایانه کوچک به نام "رایانه تراشه ای فونیکس" است که می تواند اطلاعات سراسر هفته را در خود ذخیره کند.

می توان این رایانه را در چشم بیمارانی که از کوری تدریجی رنج می برند کاشت و اطلاعات مربوط به فشار چشم را به طور مرتب کنترل کرد.

این رایانه بسیار کوچک اما بسیار کامل است و به گفته مخترعان، اولین سیستم رایانه ای واقعی در مقیاس میلیمتری است.

این رایانه از یک ریزپردازشگر فوق نازک با مصرف پایین انرژی، یک حسگر کنترل کننده فشار داخل چشم، یک باتری به نازکی یک برگه کاغذ، یک پیل خورشیدی بسیار کوچک، یک رادیوی بی سیم و تعداد زیادی آنتن تشکیل شده است. آنتنها اطلاعات را به یک گیرنده خارجی ارسال می کنند.

براساس گزارش کامپیوتر وورد، تراشه ای که در این رایانه به کار رفته است هر 15 دقیقه فشار چشم را کنترل می کند و در سایر مواقع در حالت استراحت قرار می گیرد. به این ترتیب مصرف انرژی تنها حدود 5.3 نانووات می شود.

پیل خورشیدی فتوولتائیک این سیستم، زیر نور مصنوعی در مدت 10 ساعت و زیر نور آفتاب در مدت 1.5 ساعت باتری را به طور کامل شارژ می کند.