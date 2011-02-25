اومانیستهای بریتانیا درپی حذف دین از پرسشهای آمار ملی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، آگهی‌های تبلیغاتی انجمن اومانیستهای بریتانیا روی اتوبوسها و ترنها با تأکید بر این جمله که " اگر فرد دینداری نیستید، به آن اعتراف کنید" نصب می‌شوند تا در آستانه سرشماری بریتانیا مسیحیانی را که از زندگی دینی خود دور افتاده‌اند به سمت اعتراف به عدم داشتن دین سوق دهند.

انجمن اومانیستهای بریتانیا که مدتی است تلاش می‌کند باورهای خود را از راه درج آگهی به جامعه بریتانیا القا کند، اعلام کرد که اطلاعات دینی در سرشماری سال 2001 تصویر نادرستی از دینداری در بریتانیا ارائه کرده است.

سرشماری سال 2001 نخستین باری بود که پرسش "دین شما چیست؟" را از بریتانیایی ها مطرح کرد، اگرچه پاسخ به این پرسش اختیاری بود اما 72 درصد از جمعیت انگلستان با پاسخ به این سوال خود را مسیحی معرفی کردند.

امسال این سرشماری در انگلستان و ولز این پرسش را چنین مطرح می‌کند که دین شما چیست؟ در اسکاتلند این پرسش مطرح می‌شود که از چه دین، مذهب و یا فرقه دینی پیروی می‌کنید؟

انجمن اومانیستهای بریتانیا از منتقدان این پرسش است و مدعی شده که مطرح کرده این پرسش مردم را ترغیب می‌کند که خود را به یک دیگر به خصوص نسبت دهند در صورتی که ممکن است افرادی باشند که آداب دینی خود را انجام نمی‌دهند در این صورت آمار را در مقایسه با افرادی که پیروان واقعی یک دین یا مذهب هستند خدشه‌دار خواهند کرد.

سخنگوی دفتر ملی آمار بریتانیا با حمایت از طرح این پرسش گفت: پرسش دین به بررسی تعداد افرادی می‌پردازد که خود را متعلق به یک دین می‌دانند. این امر بدون درنظرگیری میزان اعتقاد دینی و یا عملکرد آنها به دین است.

قرار است سرشماری بریتانیا روز 27 مارس (7 فروردین) انجام شود.

به گزارش مهر، انجمن اومانیستهای بریتانیا چندی پیش اومانیستهای بریتانیا پیش از این نیز با تشکیل ستاد آگهی ابتدا روی اتوبوسهای لندن در بریتانیا و سپس در چندین کشور اروپایی دین را به چالش کشیدند. در بریتانیا 800 اتوبوس در سراسر کشور با آگهی " خدا نیست" تردد می‌کردند، این اقدام با واکنشهای شدیدی میان رهبران دینی رو به رو شد. از سوی دیگر بسیاری برای مقابله به مثل فضای تبلیغاتی روی سیستم حمل و نقل بریتانیا را به آگهی " خدا هست" اختصاص دادند.

پس از آن نیز این انجمن با آگهی های خود روی اتوبوسهای چهار بزرگ بریتانیا آموزش دین والدین به کودکان را مورد انتقاد قرار داده بود. رهبران مسلمان و مسیحی بریتانیا نسبت به این آگهی موضع گیری کرده و آن را گستاخانه و نفاق انگیز توصیف کردند.