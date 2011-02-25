"چاه پنجاه"در انتظار فراهم شدن امکانات

اصغر هاشمی به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری تا آماده شدن امکانات و شرایط برای کار در چاهی در اهواز تعطیل شده و به زودی کار را ادامه می‌دهیم، 65 درصد از تصویربرداری انجام شده و بقیه سکانس‌ها در فرصتی که تا پایان سال داریم ضبط می‌شود و طبیعی است که بقیه کار به سال 90 موکول شود.

قطب‌الدین صادقی، مجید مشیری، علی دهکردی، رامسین کبریتی، سیدمهرداد ضیایی، فرخ نعمتی، منوچهر آذر، سیروس کهوری‌نژاد، هادی قمیشی، مهدی میامی، فریبا ترکاشوند، بهزاد خداویسی، علیرضا حسینی، پیمان شریعتی، افشین نخعی، ارسطو خوش‌رزم و بازی سهیلا رضوی به پایان رسیده است.

داستان این مجموعه درباره خرابکاری عده‌ای روی یکی از چاه‌های نفت مادر است که منجر به آتش سوزی زیادی می‌شود. این مجموعه بر اساس اتفاقات مستند در دهه 60 ساخته می‌شود.