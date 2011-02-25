محمدرضا یاورزاده در گفتگو با مهر گفت: وزارت بازرگانی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان یکی از متولیان تنظیم بازار و نظارت بر فعالیتهای اقتصادی در اجرای طرح تحول اقتصادی، برنامه‌های ویژه ای را برای تنظیم بازار در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تدارک دیده است.

مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: بر همین اساس این سازمان به منظور اعمال نظارت و کنترل لازم در سطح بازار، در نخستین اقدام خود با مدنظر قرار دادن استفاده از فناوری اطلاعات، مبادرت به بازطراحی و به روز کردن بانک اطلاعات قیمت موجود خود کرده است.

وی تصریح کرد: این بانک اطلاعات با جمع‌آوری اطلاعات لازم به صورت روزانه و پانزده روزه از سازمان‌های بازرگانی استانها و ارایه انواع گزارش‌ها بر روی شبکه اینترنتی با دسترسی محدود، مسئولان و سازمان‌های بازرگانی را از آخرین قیمت‌های بازار مطلع می‌کند.

به گفته یاورزاده، سالها تجربه در زمینه کسب اطلاع مستمر و دقیق از وضعیت قیمت کالا در سطح کشور و اطلاع‌رسانی به‌موقع با تهیه انواع گزارشات به منظور پیشگیری از بروز مشکلات اقتصادی در بازار، اتخاذ تصمیمات موثر و بهنگام برای حفظ تعادل در عرضه و قیمت کالا، مسئولیت تنظیم و کنترل بازار قبل و حین هدفمندسازی یارانه‌ها بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار داد.

وی اظهار داشت: با توجه به اولویت‌های نظارتی، قیمت کالاهای موجود در سایت قیمت به دو گروه تقسیم‌بندی شد. گروه اول کالاهایی است که براساس سیاست‌های اقتصادی و حساسیت کالا و خدمات در سبد خانوار دارای اولویت هستند؛ لذا قیمت این کالاها به صورت روزانه رصد می‌شود. گروه دوم کالاهای دارای اولویت کمتری هستند که قیمت آنها به صورت پانزده روزه از سوی سازمان بازرگانی استانها در سایت قیمت ثبت می‌شود.

به گفته یاورزاده، پس از جمع‌آوری اطلاعات، گزارش‌های متعددی از جمله روند تغییرات قیمت 10 قلم کالای ضروری به صورت روزانه، روند تغییرات قیمت کالاهای اولویت‌دار در کل کشور به صورت روزانه، روند تغییرات قیمت کالاهای اولویت‌دار در شهر تهران به صورت روزانه، روند تغییرات قیمت کالاهای اولویت‌داربه صورت هفتگی و روند تغییرات قیمت 145 قلم کالا در سطح کشور به صورت پانزده روز برای بهره‌برداری تهیه می‌شود.

وی اظهار داشت: با توجه به حساسیت و دسترسی سریع به اطلاعات قیمت، گزارش‌های مذکور در پورتال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به صورت مستمر بارگذاری می‌شود و از طریق سیستم ام. آر. اس نیز در اختیار مسئولان قرار می‌گیرد.