برنامه تائید صلاحیت مدیران بانکی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احیای مجدد هیئت انتظامی بانک مرکزی بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه برای ایجاد انضباط در بازار پولی کشور صورت گرفته است که تائید صلاحیت و رد صلاحیت مدیران بانکی یکی از وظایف آنها به شمار می رود.

بر این اساس اختیارات وسیعی به این هیئت انتظامی ارائه شده تا برنامه تائید صلاحیت مدیران بانکی که با ورود بانکهای جدید به عرصه فعالیت پولی کشور وارد مرحله جدیدی شده است، در سال آینده هم ادامه داشته باشد.

سید حمید پور محمدی قائم مقام بانک مرکزی به خبرنگار مهر اعلام کرد که برنامه تائید صلاحیت مدیران بانکی همچنان ادامه خواهد داشت. پیش از این به نظر می رسد که با اتمام رسیدگی به صلاحیت مدیران عامل 23 بانک دولتی و خصوصی، موسسه اعتباری توسعه و پست بانک و انتشار اسامی مدیران عامل و هیئت مدیره آنها در سایت بانک مرکزی، رسیدگی به تائید صلاحیتها به پایان رسیده است.

پس از آن ،بانک مرکزی اسامی بانکهای جدیدی که مجوز فعالیت از این بانک را گرفته بودند، در سایت خود قرار داد اما هنوز اسامی مدیران عامل آنها که به تائید صلاحیت رسیده باشند را در سایت منعکس نکرده است. بانکهای خصوصی حکمت ایرانیان و گردشگری هنوز بدون اسامی مدیران آنها بر روی سایت بانک مرکزی قرار دارد.

بانک مرکزی اعلام کرده است نام مدیران بانک‌هایی که تاکنون برای اخذ تائیدیه صلاحیت به این بانک مراجعه ننموده‌ و گواهی صلاحیت آنها توسط این بانک صادر نشده، در فهرست درج نشده است. علاوه بر آن بانک مرکزی هنوز نام مدیرعامل شرکت دولتی پست بانک را در لیست قرار نداده و تنها نام یکی از اعضای هیئت مدیره را درج کرده است.

در حال حاضر اسامی 27 بانک دولتی و خصوصی، موسسه اعتباری توسعه و پست بانک بر روی سایت بانک مرکزی قرار گرفته است. به نظر می رسد به زودی اسامی چند بانک خصوصی دیگری که مراحل اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی را می گذرانند به این لیست افزوده شود.

بانک اقتصاد نوین، انصار، پارسیان، پاسارگاد، شرکت دولتی پست بانک، تات، تجارت، توسعه تعاون، توسعه صادرات ایران، دی،رفاه کارگران، سامان، سپه، سرمایه، سینا، شهر، صادرات ایران، صنعت و معدن، کارآفرین، کشاورزی، مسکن، ملت، ملی ایران، قرض الحسنه مهر ایران، موسسه اعتباری توسعه، بانک حکمت ایرانیان و بانک گردشگری جزو این لیست هستند.

پیش از این به نظر می رسید که با درج نامهای مدیران عامل دو بانک ملی و صادرات در سایت بانک مرکزی که با جنجالهای وسیع رسانه های همراه بود، پرونده لیست اسامی مدیران دارای تائید صلاحیت بسته شده است.

بانک مرکزی ضوابط و مقرراتی را برای تائید صلاحیت مدیران بانکی اعلام کرده است که صلاحیت تخصصی، فردی، دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی، دارا بودن بیش از 5 سال سابقه در امور مدیریت بانکی یا بازار پول و سرمایه و غیره را شامل می شود.