به گزارش خبرگزاری مهر، حمید سجادی که در مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون تیراندازی شرکت کرده بود در پاسخ به پرسشهای مالی روسای هیات‌های ورزشی اظهار داشت که سازمان تربیت‌بدنی نگاه ویژه‌ای به ورزش تیراندازی دارد و کمک به این رشته ورزشی در اولویت‌های کاری مسوولان سازمان تربیت‌بدنی قرار دارد.

وی افزود: در نظر داریم به فدراسیون تیراندازی کمک‌های مالی بیشتری شود و در صورت تأمین برخی از منابع سازمان تربیت‌بدنی، بلافاصله به فدراسیون کمک خواهد شد.



وی گفت: من به شخصه به عنوان نماینده سازمان تربیت‌بدنی تحقق این سه مدال آسیایی را باور نداشتم و بسیار خوشحالم که این اتفاق در رشته تیراندازی خصوصاً در بخش بانوان افتاد.



سیدحمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی گفت: از نحوه تخصیص بودجه به فدراسیون تیراندازی راضی نیستم و با شجاعت عرض می‌کنم فدراسیون تیراندازی به لحاظ مالی از دیگر فدراسیون‌ها بسیار عقب است.



وی در ادامه افزود: امیدوارم بتوانیم بیش از پیش در خدمت فدراسیون تیراندازی باشیم و فدراسیون نیز در خدمات هیأت‌های استانی تا شما نیز باعث افتخار میهن اسلامی‌مان باشید.