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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۵

سجادی در مجمع تیراندازی:

تیراندازی از نظر مالی بسیار عقب‌تر از سایر فدراسیون‌هاست/ راضی نیستم

تیراندازی از نظر مالی بسیار عقب‌تر از سایر فدراسیون‌هاست/ راضی نیستم

معاون سازمان تربیت بدنی گفت: از نحوه تخصیص بودجه به فدراسیون تیراندازی راضی نیستم و اعتقاد دارم فدراسیون تیراندازی به لحاظ مالی از دیگر فدراسیون‌ها بسیار عقب تر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید سجادی که در مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون تیراندازی شرکت کرده بود در پاسخ به پرسشهای مالی روسای هیات‌های ورزشی اظهار داشت که سازمان تربیت‌بدنی نگاه ویژه‌ای به ورزش تیراندازی دارد و کمک به این رشته ورزشی در اولویت‌های کاری مسوولان سازمان تربیت‌بدنی قرار دارد.

وی افزود: در نظر داریم به فدراسیون تیراندازی کمک‌های مالی بیشتری شود و در صورت تأمین برخی از منابع سازمان تربیت‌بدنی، بلافاصله به فدراسیون کمک خواهد شد.
وی گفت: من به شخصه به عنوان نماینده سازمان تربیت‌بدنی تحقق این سه مدال آسیایی را باور نداشتم و بسیار خوشحالم که این اتفاق در رشته تیراندازی خصوصاً در بخش بانوان افتاد.
سیدحمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی گفت: از نحوه تخصیص بودجه به فدراسیون تیراندازی راضی نیستم و با شجاعت عرض می‌کنم فدراسیون تیراندازی به لحاظ مالی از دیگر فدراسیون‌ها بسیار عقب است.

وی در ادامه افزود: امیدوارم بتوانیم بیش از پیش در خدمت فدراسیون تیراندازی باشیم و فدراسیون نیز در خدمات هیأت‌های استانی تا شما نیز باعث افتخار میهن اسلامی‌مان باشید.
 
مجمع عادی و سالیانه فدراسیون تیراندازی روز چهارشنبه به ریاست حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی در محل این فدراسیون برگزار شد و گزارشی از فعالیت ها و مسائل مالی این فدراسیون ارائه شد.
کد مطلب 1261072

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