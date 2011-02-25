  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۴۵

به جای نعیمی/

مزدآبادی مجموعه نوروزی شبکه سه را می‌سازد

مزدآبادی مجموعه نوروزی شبکه سه را می‌سازد

جواد مزدآبادی به جای اصغر نعیمی مجموعه نوروزی "چهارچرخ" را برای شبکه سه کارگردانی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نیمی از تصویربرداری این مجموعه نوروزی در تهران انجام شده و گروه با سرعت مشغول ادامه کار هستند. فیلمنامه "چهار چرخ "را محمدرضا فاضلی در ۱۵ قسمت ۳۵ دقیقه‌ای نوشته و داستان مردی به نام ذبیح است که سال‌ها آرزوی خرید ماشین را دارد. اما هنگامی که پول خرید ماشین مورد نظر مهیا می‌شود، اتفاقات دیگری رخ می‌دهد.

حمید لولایی، مریم امیر جلالی، بهنوش بختیاری، محسن قاضی مرادی، شهرام قائدی، مجید یاسر، مصطفی طاری، اصغر سمسارزاده و… بازیگران این مجموعه نوروزی هستند.

پیش از این قرار بود اصغر نعیمی روزنامه‌نگار و منتقد مجموعه "چهارچرخ" را کارگردانی کند، وی این روزها مشغول کارگردانی یک فیلم 90 دقیقه‌ای است، فیلم سینمایی "طاوس‌های بی‌پر" به کارگردانی جواد مزدآبادی این روزها روی پرده رفته است.

کد مطلب 1261074

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها