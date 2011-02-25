به گزارش خبرنگار مهر، نیمی از تصویربرداری این مجموعه نوروزی در تهران انجام شده و گروه با سرعت مشغول ادامه کار هستند. فیلمنامه "چهار چرخ "را محمدرضا فاضلی در ۱۵ قسمت ۳۵ دقیقه‌ای نوشته و داستان مردی به نام ذبیح است که سال‌ها آرزوی خرید ماشین را دارد. اما هنگامی که پول خرید ماشین مورد نظر مهیا می‌شود، اتفاقات دیگری رخ می‌دهد.

حمید لولایی، مریم امیر جلالی، بهنوش بختیاری، محسن قاضی مرادی، شهرام قائدی، مجید یاسر، مصطفی طاری، اصغر سمسارزاده و… بازیگران این مجموعه نوروزی هستند.

پیش از این قرار بود اصغر نعیمی روزنامه‌نگار و منتقد مجموعه "چهارچرخ" را کارگردانی کند، وی این روزها مشغول کارگردانی یک فیلم 90 دقیقه‌ای است، فیلم سینمایی "طاوس‌های بی‌پر" به کارگردانی جواد مزدآبادی این روزها روی پرده رفته است.