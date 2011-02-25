به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی با هدف تجلیل و قدردانی از زحمات دست‌‌اندرکاران برگزاری رویدادهای ملی و سراسری ورزش دانشجویی کشور به همراه قهرمانان و مدال‌آوران در مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان و آسیا مراسمی را با حضور مسئولین عالی رتبه دانشگاهی و ورزشی کشور برگزار می‌کند.

این مراسم با حضور دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به همراه سعیدلو معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی و علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک روز شنبه 7 اسفندماه در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار می‌شود.

تیم های ملی ورزش‌های دانشگاهی کشور در سال جاری در رقابت‌های مختلف آسیایی و جهانی شرکت کردند که حاصل تلاش این تیم ها کسب 40 مدال رنگارنگ بوده است.

در این مراسم از مدال‌آوران، مربیان و سرپرستان تیم‌هایی چون کشتی، تکواندو، تیراندازی، کاراته، تیراندازی با کمان تقدیر خواهد شد. این مراسم روز شنبه 7 اسفندماه ساعت 10 صبح در تالار شهید مطهری دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار می‌شود.