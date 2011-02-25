کسب چهار مدال سهم تکواندوکاران ایرانی در روز نخست

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بیست و سومین دوره مسابقات تکواندو بین المللی مردان جام فجر روز پنجشنبه با مبارزه شرکت کنندگان در چهار وزن اول در سالن شش هزار نفری غدیر شهر زیبای ارومیه آغاز شد و تکواندوکاران ایرانی توانستند چهار مدال طلا را کسب کنند.
در پایان مبارزات نخستین روز این رقابتها در بخش مردان نفرات برتر اوزان مختلف به این شرح معرفی شدند:
وزن اول (54 کیلو گرم) تعداد شرکت کننده 14 نفر
1- حسن بیات از تیم امید ایران
2- احمد کولوش از اردن
3- میلاد کهنسال از تیم وحدت مازندران
4- حسین سعید از عراق
وزن سوم (63 کیلوگرم) تعداد شرکت کننده 18 نفر
1- - یاسین اکبرنتاج از تیم وحدت مازندران
2- روشن محمداف از جمهوری آذربایجان
3-محمد گراداف از جمهوری آذربایجان
3- قاسم علی از اردن
وزن پنجم (74 کیلوگرم) تعداد شرکت کننده 15 نفر
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