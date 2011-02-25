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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۶

تکواندو بین المللی جام فجر23/

کسب چهار مدال سهم تکواندوکاران ایرانی در روز نخست

کسب چهار مدال سهم تکواندوکاران ایرانی در روز نخست

ارومیه - خبرگزاری مهر: تکواندوکاران ایرانی در نخستین روز مسابقات بین المللی جام فجر 23 توانستند چهار مدال طلا را از آن خود کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بیست و سومین دوره مسابقات تکواندو بین المللی مردان جام فجر روز پنجشنبه با مبارزه شرکت کنندگان در چهار وزن اول در سالن شش هزار نفری غدیر شهر زیبای ارومیه آغاز شد و تکواندوکاران ایرانی توانستند چهار مدال طلا را کسب کنند.

در پایان مبارزات نخستین روز این رقابتها در بخش مردان نفرات برتر اوزان مختلف به این شرح معرفی شدند:
وزن اول (54 کیلو گرم) تعداد شرکت کننده 14 نفر

1-  حسن بیات از تیم امید ایران

2- احمد کولوش از اردن

3- میلاد کهنسال از تیم وحدت مازندران

4-  حسین سعید از عراق

وزن سوم (63 کیلوگرم) تعداد شرکت کننده 18 نفر

1- - یاسین اکبرنتاج از تیم وحدت مازندران

2- روشن محمداف از جمهوری آذربایجان

3-محمد گراداف از جمهوری آذربایجان

3-  قاسم علی از اردن

وزن پنجم (74 کیلوگرم) تعداد شرکت کننده 15 نفر

1- فرزاد ذوالقدر از تیم وحدت مازندران
 
2- میثم قهرمانلو از تیم امید ایران
 
3- نماز هایداوف از جمهوری آذربایجان
 
3- ایلوش اولار از اردن
 
وزن هفتم (87 کیلوگرم) تعداد شرکت کننده 13 نفر
 
1- مرتضی شیری از تیم مقاومت آذربایجان غربی
 
2- آرمان یرمیان از ارمنستان
 
3- دیژوردی مارستیک از صربستان
 
3-  سیحون حسن لی از جمهوری آذربایجان
 
بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر از روزپنجشنبه با حضور 11 تیم خارجی و دو تیم داخلی در قسمت مردان و هفت تیم خارجی و چهار تیم داخلی در قسمت بانوان به ترتیب در سالن های شش هزار نفری غدیر و پیام مخابرات ارومیه آغاز شده و جمعه شب به پایان می رسد.
کد مطلب 1261076

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