هفتمین اجلاسیه جامعه مدرسین با علمای بلاد به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این اجلاسیه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با عنوان "حوزه بالنده، بایسته‌ها و راهکارها" برگزار شد که برای برگزاری این اجلاسیه هشت کارگروه تشکیل شده بود.



در روز نخست این اجلاسیه کارگروه‌های جامعه مدرسین با حضور برخی از علمای بلاد تشکیل و در خصوص حوزه بالنده، بایسته‌ها و راهکارها تصمیماتی اتخاذ شد.



این کارگروه‌های در دو بخش رسالت‌های برون‏حوزوی و درون‏حوزوی تشکیل جلسه دادند و در خصوص سیاست‌ها و مسائل مربوطه بحث و بررسی انجام شد.



سخنرانی آیت الله مکارم شیرازی و جلیلی



روز دوم این اجلاسیه نیز با سخنرانی آیت الله ناصر مکارم شیرازی آغاز شد و این مرجع تقلید ضمن قدردانی از برگزارکننندگان این اجلاسیه اظهار داشت: من مطمئنم تصمیماتی که در این جلسه گرفته خواهد شد برای آینده نظام، روحانیت و اسلام موثر خواهد بود.



وحید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در این اجلاسیه حوزه های علمیه را تامین کننده اندیشه ها و باورهای دینی مردم دانست و تاکید کرد: امروز زرادخانه هایی که غربی ها به دنبال آن هستند در نیروگاه ها نیست بلکه در حوزه های علمیه است که تامین کننده باورهای دینی مردم هستند.



بر اساس این گزارش در نوبت صبح این اجلاسیه علاوه بر آیت الله مکارم شیرازی و وحید جلیلی، 8 تن از علمای دیگر به سخنرانی پرداختند که شامل حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، آیت الله یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیت الله حسینی بوشهری امام جمعه قم و دبیر کنگره، آیت الله مجتهد شبستری امام جمعه تبریز، حجت الاسلام تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، حجت الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضائیه، آیت الله نعیم آبادی نماینده ولی فقیه و امام جمعه بندرعباس و آیت الله شفیعی نماینده استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری از جمله آنها بودند.



حضور جنتی و ناطق نوری در اجلاسیه



از نکات قابل توجه این اجلاسیه، حضور آیت الله جنتی و حجت الاسلام ناطق نوری بود که هر چند این دو به صورت مجزا وارد اجلاسیه شدند اما توجه علمای حاضر در این اجلاسیه را به خود جلب کردند.



در این اجلاسیه حضور علمای برجسته بلاد، نمایندگان ولی فقیه در استانها، اعضای خبرگان رهبری، ائمه جمعه شهرها، روسای شوراهای حوزه های استانی، برخی اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز و اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قابل توجه بود.



بر اساس این گزارش، مراس اختتامیه این اجلاسیه نیز شامگاه پنجشنبه در مدرسه عالی امام خمینی(ره) با سخنرانی آیت الله محمدتقی مصباح یزدی رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار شد.



قبل از این سخنرانی، برخی علما و اعضای جامعه مدرسین از جمله آیت الله مقتدایی مدیر حوزه های علمیه، حجت الاسلام جمشیدی مدیر حوزه های علمیه خواهران، آیت الله حسینی شاهرودی نماینده گلستان در مجلس خبرگان رهبری، آیت الله ناصری امام جمعه شهرکرد، حجت الاسلام نصیری مدیر حوزه علمیه سمنان و... به ایراد سخن پرداختند.



هفتمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با علمای بلاد، با قرائت بیانیه پایانی توسط آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری دبیر این اجلاسیه به کار خود پایان داد.