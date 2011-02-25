نتایج 9 مبارزه از روز دوم مسابقات جام فجر بانوان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر از روز پنجشنبه با حضور 11 تیم خارجی و دو تیم داخلی در قسمت مردان و هفت تیم خارجی و چهار تیم داخلی در قسمت بانوان به ترتیب در سالن های شش هزار نفری غدیر و پیام مخابرات ارومیه آغاز شده و جمعه شب به پایان می رسد.
در دومین روز این مسابقات در قسمت بانوان، تکواندکاران شرکت کننده در وزنهای دوم، چهارم، ششم و هشتم به شیاپ چانگ رفتند که در پایان این نتایج بدست آمد:
وزن دوم (49- کیلوگرم)
الهام قدرتی از آذربایجان غربی 0 - 13 فریده رشیدی از تهران
آزیز یاسمینا ازفرانسه 10 - 1 مریم پی سیار از مازندران
مریم تقی زاده از امید ایران 9 - 5 لینا عبداله از افغانستان ب
سمیر اپوپال از افغانستان الف 6 - 3 رایا هتاهت از اردن
وزن چهارم (57- کیلوگرم)
سولماز تیموری از تهران 10 -7 آیناز صمدزادکشتیبان از آذربایجان غربی
( این مبارزه در وقت عادی 7 - 7 مساوی بود، ولی تیموری در وقت طلایی با نتیجه 10 بر 7 پیروز مبارزه شد)
وزن ششم (67- کیلوگرم)
پریسا فرشیدی از تهران 8 - 5 فاطمه ابوشیخ از اردن
نیره هابی از فرانسه 5 - 0 نرگس باقری از مازندران
زهرا مظفری از آذربایجان غربی 19- 0 بسیره عزیز از افغانستان الف
وزن هشتم (73- کیلوگرم)
گرافه کارولین از فرانسه 3 - 1 نفیسه مخلصی از تهران
این مسابقات همچنان در سالن پیام مخابرات ارومیه ادامه دارد.
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