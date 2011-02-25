نتایج 9 مبارزه از روز دوم مسابقات جام فجر بانوان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر از روز پنجشنبه با حضور 11 تیم خارجی و دو تیم داخلی در قسمت مردان و هفت تیم خارجی و چهار تیم داخلی در قسمت بانوان به ترتیب در سالن های شش هزار نفری غدیر و پیام مخابرات ارومیه آغاز شده و جمعه شب به پایان می رسد.

در دومین روز این مسابقات در قسمت بانوان، تکواندکاران شرکت کننده در وزنهای دوم، چهارم، ششم و هشتم به شیاپ چانگ رفتند که در پایان این نتایج بدست آمد:

وزن دوم (49- کیلوگرم)

الهام قدرتی از آذربایجان غربی 0 - 13 فریده رشیدی از تهران

آزیز یاسمینا ازفرانسه 10 - 1 مریم پی سیار از مازندران

مریم تقی زاده از امید ایران 9 - 5 لینا عبداله از افغانستان ب

سمیر اپوپال از افغانستان الف 6 - 3 رایا هتاهت از اردن

وزن چهارم (57- کیلوگرم)

سولماز تیموری از تهران 10 -7 آیناز صمدزادکشتیبان از آذربایجان غربی

( این مبارزه در وقت عادی 7 - 7 مساوی بود، ولی تیموری در وقت طلایی با نتیجه 10 بر 7 پیروز مبارزه شد)

وزن ششم (67- کیلوگرم)

پریسا فرشیدی از تهران 8 - 5 فاطمه ابوشیخ از اردن

نیره هابی از فرانسه 5 - 0 نرگس باقری از مازندران

زهرا مظفری از آذربایجان غربی 19- 0 بسیره عزیز از افغانستان الف

وزن هشتم (73- کیلوگرم)

گرافه کارولین از فرانسه 3 - 1 نفیسه مخلصی از تهران

این مسابقات همچنان در سالن پیام مخابرات ارومیه ادامه دارد.