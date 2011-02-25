کاهش ذخیره نفت روی آب ایران در خلیج فارس/ افزایش تقاضا برای خرید نفت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با افزایش تحولات سیاسی در لیبی و کاهش صادرات نفت این کشور عضو اوپک، تقاضا برای خرید نفت ذخیره سازی شده ایران بر روی آب افزایش یافته است.

بر اساس اعلام برخی از رسانه های غربی هفته جاری ایران 20 تا 25 میلیون بشکه نفت ذخیره شده بر روی آب داشته است که این نفت بر روی 20 فروند نفتکش در خلیج فارس ذخیره سازی شده است.

پیگیریهای خبرنگار مهر نشان می دهد با افزایش بهای طلای سیاه در بازارهای مختلف تقاضا برای خرید نفت ایران هم افزایش یافته است به طوری که پیش بینی می شود بخش عمده ای از نفت ذخیره روی آب ایران در خلیج فارس به خریداران خارجی تحویل داده شود.

در روز جاری به دنبال تشدید در ناآرامی‌های سیاسی در لیبی و کاهش تولید نفت این کشور بهای نفت در بازارهای جهانی به بالاترین سطح خود در دو و نیم سال اخیر رسیده است.

بهای نفت برنت دریای شمال تحویل در ماه آوریل به بشکه‌ای 119.79 دلار رسید ضمن آنکه بهای نفت سبک نیویورک نیز به بشکه‌ای 103.41 دلار رسید که از سپتامبر 2008 میلادی تاکنون بی‌سابقه است.

تا پیش از افزایش بحرانهای سیاسی در شمال آفریقا، لیبی روزانه حدود 1.7 میلیون بشکه نفت تولید می کرد که با خرج شرکتهای اروپایی و آمریکایی از این کشور عضو اوپک همچون بی پی، توتال، شل، رپسول، انی و او.ام.وی اتریش تولید نفت این کشور حدود 20 درصد کاهش یافته است.