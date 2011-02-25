تعریف از شعر دفاع مقدس باید تغییر کند

مصطفی محدثی خراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شعر هنوز هم ملی ترین هنر و قدرتمندترین رسانه و ابزار در فرهنگ سازی و صیانت از ارزش های انسانی و اسلامی است, گفت: در تمامی دوران های گذشته شعر بیشترین کارکرد را در تبیین ارزشهای اسلام و انقلاب داشته و متولیان امور فرهنگ کمترین توجه را به نسبت دیگر هنرها با شعر داشته‌اند.



وی افزود: شعر فشرده همه معرفت ها است و آنقدر معرفت، بینش و آگاهی در ذات شعر است که در جان مخاطب تاثیر می‌گذارد بدون اینکه مخاطب متوجه شود. البته ابن در مورد شعرهایی بیان می شود که متعهد و جدی باشند.



این شاعر اظهار کرد: ما سال ها است که از جنگ فاصله گرفتیم بنابراین ارتباط و تعامل ما با آن زمان به مانند دوران جنگ نیست در نتیجه تعریف ما از شعر دفاع مقدس هم باید تغییر کند .ما باید به دنبال جلوه هایی تازه از فرهنگ دفاع مقس باشیم .



وی با اشاره به اینکه نباید هر شعری را که حاوی شور و هیجان و رجز خوانی و وصف های خاص باشد شعر دفاع مقدس دانست بیان کرد: دفاع مقدس یک فرهنگ است فرهنگ ایثار و شهادت باید همیشه زنده باشد و به راه خود ادامه دهد.



محدثی خراسانی ادامه داد: ارزش ها باید ادامه دار باشد اما در کنار ان باید پوست اندازی های لازم هم صورت گیرد و نباید از شاعران توقع داشته باشیم با شور و هیجان همان زمان شعر بگویند و از همان تعابیر و فضاها استفاده کنند.



وی اضافه کرد: اگر قرار باشد ما به همان شکل اولیه شعر دفاع مقدس در زمان جنگ تکیه کنیم و بگوییم شعر دفاع مقدس همین است دچار تکرار می شویم.



این شاعر با اشاره به اینکه درست است این شعرها قداست دارند گفت: اگر از چارچوب ها تخطی نکنیم طبیعی است که شعر دفاع مقدس دچار تکرار می شود و این آسیب جدی به این شعر می زند.



وی افزود: شعرهای زمان جنگ هویت شعری ما در آن زمان بودند و قرار نیست دوباره همان ها تکرار شود اکنون رویکرد ما دقیقا به همان صورتی نیست که در ان زمان بوده است.



محدثی خراسانی اظهار کرد: در حال حاضر شاعران جدید در عرصه هایی همچون دفاع از مسلمانان در سطح جهان،وحدت امت اسلامی،مبارزه با تبعیض،مبارزه با جلوه‌های ضد ارزشی و همچنین ترویج ارزش های انقلاب اسلامی و ترویج ارزش های انقلاب اسلامی حضور پیدا کرده‌اند و ما باید به تبع تحولی که ایجاد شده تغییر پیدا کنیم.



وی با اشاره به اینکه سنگرها عوض شده ولی ارزش ها همان است تاکید کرد: عمق شعر دفاع مقدس بیشتر شده است اما منتظر آثار بهتری هستیم .در زمان جنگ شعر ما متاثر از هیجانات و التهابات آن روزها بود یعنی هنر در پاسخ گویی به نیازهای آنی و لحظه ای بود اما اکنون با فاصله گرفتن از ان اتفاقات طبعا هیجانات هم رسوب کرده و ته نشین شده‌اند.



محدثی خراسانی اذعان کرد: امروز نگاهی از دور به این اتفاقات داریم و می توانیم از عمق ،مسایل جنگ را واکاوی و بررسی کنیم و به زبان شعر در آوریم.



وی گفت: مهمترین ویژگی شعر شاعران جوان و نسل جدید بیان دیگاه های آنان است .به هر حال باید بسترهایی را فراهم آوریم تا ارزش ها و فرهنگ والای دفاع مقدس با روح و جان این نسل در تماس باشد و این نسیم ارزشی در جان و روح آنها بوزد.



عضو هیئت داوران نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس در پاسخ به این سئوال که چرا نقد برای اشعار دفاع مقدس صورت نمی گیرد گفت: غفلت های زیادی در زمینه نقد وجود دارد و کسانی که در این زمینه تبحر دارند باید چراغ نقد را روشن نگه دارند .



وی با تاکید بر این که نقدی منصفانه است که بدون غرض ورزی لایه های شعری را بیان کند، افزود: در حال حاضر کسانی که در نقد حضور دارند بسیار متبحر هستند و باید نهادی به وجود آید که از آنها حمایت و پشتیبانی کند.



محدثی خراسانی در پایان ابراز امیدواری کرد متولیان فرهنگی در این زمینه وارد عمل شوند و شعر دفاع مقدس را فراموش نکنند.