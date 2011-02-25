سید شمس الدین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و گام های بعدی در طرح تحول اقتصادی گفت: در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها همراهی مردم قابل تحسین بود.

وی گفت: آنچه را که همواره در واقع به عنوان یک دغدغه در مسیر اجرای این طرح گفته می شد این بود که اگر چه محاسبات و برنامه‌های دولت فنی و اقتصادی است ولی چه بسا ظرایف اجتماعی در اجرای این طرح ملحوظ نکرده است ولی اجرای این طرح نشان داد که چنین نبود و دولت روی پشتیبانی مردم حساب کرده بود .

حسینی با اشاره به تلاش دولت برای آگاه سازی مردم از نحوه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها گفت: وقتی مردم آگاهی لازم را پیدا کردند همانند همیشه از این پروژه بزرگ ملی حمایت کردند.

وی افزود:درست است که شرط لازم این کار برنامه ریزی و اجرای درست طرح از سوی دولت بود ولی شرط کافی بی شک همراهی و پشتیبانی مردم بود که اتفاق افتاد.

حسینی درباره گام بعدی اجرای طرح تحول اقتصادی گفت: در چارچوب قانون ابتدا هدفمندی یارانه ها پیگیری می شود. فعلا هم آنچه که آغاز شده تداوم می یابد ، باز خوردهای طرح را به لحاظ فنی و اقتصادی دریافت و متناسب با آن در چاچوب قانون گام های بعدی را برمی داریم.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: در طرح تحول اقتصادی محورهای دیگری نیز وجود دارد که اصلاح نظام گمرگی ، نظام مالیاتی ، سیستم های بانکی ، تولید و بهروری همه در حال انجام است ولی انشاالله بخش گمرک ، مالیاتی و بانکی با سرعت بیشتری صورت می گیرد.