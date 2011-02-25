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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۰۰

بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا/

ذوب آهن از لبنان عازم سوریه شد

ذوب آهن از لبنان عازم سوریه شد

تیم بسکتبال ذوب آهن به منظور برگزاری دیدار رفت خود در مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال غرب آسیا امروز بیروت را به مقصد شهر حلب در سوریه ترک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار رفت تیم ذوب آهن در مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا روز دوشنبه هفته پیش رو در سوریه مقابل الجلا این کشور برگزار می شود. به همین منظور شاگردان فرزاد کوهیان که با از پیش رو برداشتن شانویل لبنان موفق به حضور در این مرحله از رقابتها شدند امروز جمعه بیروت را ترک کرده و عازم سوریه شدند.

ذوب آهن سه شنبه هفته گذشته در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا در لبنان شانویل این کشور را شکست داد و با توجه به پیروزی در مجموع دو دیدار رفت و برگشت سهمیه حضور در مرحله نیمه نهایی این رقابتها را به دست آورد. این تیم دو روز گذشته در لبنان تمرینات خود را پیگیری کرد تا امروز از این کشور عازم سوریه شود.

کد مطلب 1261083

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