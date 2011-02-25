ذوب آهن از لبنان عازم سوریه شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار رفت تیم ذوب آهن در مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا روز دوشنبه هفته پیش رو در سوریه مقابل الجلا این کشور برگزار می شود. به همین منظور شاگردان فرزاد کوهیان که با از پیش رو برداشتن شانویل لبنان موفق به حضور در این مرحله از رقابتها شدند امروز جمعه بیروت را ترک کرده و عازم سوریه شدند.

ذوب آهن سه شنبه هفته گذشته در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا در لبنان شانویل این کشور را شکست داد و با توجه به پیروزی در مجموع دو دیدار رفت و برگشت سهمیه حضور در مرحله نیمه نهایی این رقابتها را به دست آورد. این تیم دو روز گذشته در لبنان تمرینات خود را پیگیری کرد تا امروز از این کشور عازم سوریه شود.