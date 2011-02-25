به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سومین نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان تهران عصر پنج‌شنبه 5 اسفند با حضور بهمن دری معاون فرهنگی وزیر ارشاد، محمد اللهیاری فومنی مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد، حمید قبادی مشاور معاون فرهنگی وزیر ارشاد، محسن یگانه‌کاری مدیر اجرایی انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان و مسئول برگزاری سومین نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان و دیگر اعضای این انجمن در شبستان مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد.

بهمن دری معاون فرهنگی وزیر ارشاد در این برنامه به دلیل کمبود وقت سخنرانی نکرد و میزگردی با حضور محسن یگانه‌کاری مسئول برگزاری نمایشگاه، برزو سریزدی نائب رئیس هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران کودک و محمدتقی حق‌بین از اعضای این انجمن، درباره اهداف و بازده نمایشگاه برپا شد.

بدون حمایت ارشاد با مشکل روبرو می‌شویم

محمدتقی حق بین عضو انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان، در این میزگرد گفت: حوزه کتاب کودک در عرصه مسائل فرهنگی کشور مظلوم است. اگر کمک‌های وزارت ارشاد به این بخش نباشد، ویترین کتاب کودک در کشور دچار مشکل جدی می‌شود. انجمن فرهنگی ناشران کودک کار خود را در سال 69 با برگزاری نمایشگاه‌های کتاب شروع کرد و از همان زمان می‌دانست راهی جز برپایی نمایشگاه ندارد.

وی گفت: عده‌ای که معتقدند نمایشگاه به فعالیت کتابفروشی‌ها آسیب می‌زند که من عکس این موضوع را قبول دارم. مشکل ما ویترین کتاب کودک است. فضایی که در کشور برای عرضه کتاب کودک وجود دارد بسیار غریب و کوچک است که تقریبا دیده نمی‌شود. خوشحالم که بعد از 15 سال توانستیم این مشکل را به معاونت فرهنگی ارشاد منتقل کنیم. نمی‌خواهم به ارشاد انتقاد کنم، قصدم از بیان این سخنان این است که اگر حمایت‌های ارشاد نباشد و اگر سرمایه‌گذاری نباشد، ناشران کودک توانایی عرض اندام نخواهند داشت.

حوزه ادبیات کودک قابلیت سرمایه‌گذاری دارد

حق بین ادامه داد: سرمایه‌گذارها باید بدانند که حوزه کتاب کودک قابلیت زنده کردن سرمایه را دارد. در حوزه کتاب بزرگسال مشکل رسوب سرمایه و کتاب وجود دارد اما کتاب کودک چنین مشکلی ندارد بلکه به بستری برای فعالیت نیاز دارد که با سرمایه‌گذاری مناسب، فراهم می‌شود.

برزو سریزدی نائب رئیس هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران کودک نیز در این میزگرد گفت: یکی از ویژگی‌های مثبت این نمایشگاه دسترسی سریع و آسان مخاطب به محصولات بود. کتاب‌ها را با توجه به موضوع‌بندی و گروه‌بندی سنی‌شان زودتر می‌توان پیدا کرد. مخاطبان همچنین توانستند در هر موضوعی و بدون در نظر گرفتن نام ناشر به کتاب‌‌های مورد نظرشان دسترسی داشته باشند.

وی افزود: از دیگر امتیازات حضور ناشران بزرگ و کوچک در کنار هم در یک فضای رقابتی سالم بود. به عنوان مثال و به طور حدودی ناشری با 100 عنوان در کنار ناشرای با 1 عنوان کتاب در کنار هم در این نمایشگاه حضور داشتند. دیگر این که نمایشگاه موجب بالاتر رفتن سلیقه مخاطبان شد. سال‌هاست که پدیده‌ای به نام کتاب‌های کیوسکی مطرح است که موجب نگرانی است. کتاب‌های عرضه شده در این نمایشگاه موجب می‌شود در کنار هم قرار گرفتن این گونه کتاب‌ها با کتاب‌های با کیفیت داوری میان این کتاب‌ها را برای مخاطب ‌آسان‌تر کند.

درد دلی با معاون فرهنگی وزیر ارشاد

سریزدی ادامه داد: نکته دیگر اطمینان ناشر از برگشت سرمایه‌اش است. انجمن سعی دارد به سرعت مبالغ به فروش رفته را به ناشران بازگرداند. در این‌جا می‌خواهم درد دلی با آقای دری داشته باشم. این سخن انتقاد نیست بلکه پیشنهاد است. این تفکر در مسئولین دیده می‌شود که حمایت با تخفیف بالا معنی می‌یابد. این‌گونه تخفیف‌ها گاهی بازار را متزلزل می‌کند ولی چنین نمایشگاهی می‌تواند شرایط و جهت‌گیری مناسب را مشخص کند.

نائب رئیس هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران کودک گفت: این موضوع مانند داستان آموزش ماهیگیری و ماهی دادن است. اگر کتاب در دسترس باشد و مخاطب برای خرید به نمایشگاه مراجعه کند، مشکلات حل می‌شود. نکته دیگر این که مجاز بودن فروش دیگر اقلام فرهنگی در نمایشگاه خوشبختانه استقبال از کتاب بیشتر بود.

وی گفت: این نمایشگاه با همه محاسنش مانند مسکن است. هر دارویی عوارضی دارد که باید تحمل کرد. اول افزایش تخفیفات به ارقام نامتعارف است و دوم عادت مردم برای خرید از نمایشگاه است. سومین مورد نیز محدودیت زمانی است. کافی است یک برف شدید در شهر ببارد یا آلودگی هوا از حد مجاز بگذرد. با تعطیلی چند روزه شهر، عملا چنین پروژه‌ای با شکست روبرو می‌شود.