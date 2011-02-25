شرط مهم برای واگذاری خوابگاهها به بخش خصوصی/ نباید از اهداف منحرف شویم

دکتر ایرج میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سپری شدن بیشترین وقت دانشجویان در خوابگاهها اضافه کرد: در صورتیکه دانشگاهها پس از واگذاری خدمات دانشجویی به بخش خصوصی، توجه و اشراف کافی نسبت به مسائل رفاهی و خدمات دانشجویی نداشته باشند تمام اهدافی که در این راستا وجود دارد به انحراف کشیده می شود.

وی تاکید کرد: به عقیده من، برون سپاری خوب است به شرطی که نظارت کامل روی خوابگاهها وجود داشته باشد به این دلیل که بیشترین وقت دانشجو که حدود 16 ساعت است در خوابگاهها سپری می شود.

رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه با بیان اینکه مسائل دانشجویان و اسکان آنها در خوابگاهها مهمترین قسمت برون سپاری به شمار می آید اظهار داشت: هر چند موافق برون سپاری هستم اما سیاست گذاری های کلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه هم باید به طور کامل در این زمینه پیاده شود.



میرزایی با اشاره به وضعیت کنونی خوابگاههای دانشگاه صنعتی ارومیه گفت: خوابگاههای دانشگاه صنعتی ارومیه جدیدالتاسیس هستند و خوابگاه ملکی نداریم اما به تمام دانشجویان متقاضی، خوابگاه استیجاری می دهیم که دانشگاه با جدیت روی این خوابگاهها نظارت دارد.

وی در پاسخ به پرسش مهر در ارتباط با نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها در دانشگاه صنعتی ارومیه گفت: خوشبختانه با هدفمندی یارانه ها مشکل خاصی نداریم. خوبی هدفمندی یارانه ها به این است که دانشگاهها باید در سیاست گذاریها و برنامه ریزیهای خود، نحوه صحیح بهره مندی از انرژی را در مدیریت هزینه ها و استفاده در طرحهای عمرانی آینده به طور جدی مدنظر قرار دهند.