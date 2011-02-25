پایان حکومت قذافی تا چند روز دیگر/ شباهت عجیب قذافی و نتانیاهو!

به گزارش خبرگزاری مهر "رابرت فیسک" در مقاله ای برای روزنامه ایندیپندنت نوشت: اظهارات اخیر قذافی کاملا نشان داد که وی تصمیم دارد در قدرت باقی بماند و یا در نهایت با تحمل چند روز دیگر به صورت آرام به جایی پناهنده شود.

فیسک تاکید کرد: قذافی در اظهارتش دروغهای بزرگی گفت که تنها در دنیای خیالی ذهنش جای می گیرند. عدم توسل به زور دورغی بزرگ و رسواکننده بود اما تهدیدات وی درباره اعدام مخالفان هرگز دروغ نبود.

این نویسنده برجسته انگلیسی در ادامه به بدگویی و دشنامهای قذافی در تحقیر ملت خود و جهان عرب اشاره می کند و می نویسد: وی در این اظهارات چندان تفاوتی با "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل نداشت، گویی بین این دو رابطه ای وجود دارد که همگان از آن بی خبر بوده اند.

فیسک در ادامه می نویسد: سخنان قذافی در این مسئله که ملت خود را معتاد و مصرف کننده قرصهای روانگردان دانست، بیانگر اظهارت پیرمردی بود که دستش به جایی نمی رسد.