تشخیص دقیق سرطان پوست با دو پرتو لیزری

به گزارش خبرگزاری مهر، این ابزار دو پرتو کوچک را با انرژی کمتر از انرژی لیزرهای نشانگر رایج بر روی لکه های مشکوک پوستی تابش داده و سپس موقعیت رنگدانه های مختلف پوستی را تعیین می کند.

سپس دانشمندان میزان "اوملانین" را در رنگدانه ها مورد بررسی قرار می دهند، ماده ای که در نسوج سرطانی بیشتر به چشم می خورد. این اولین باری است که چنین شیوه ای برای تشخیص این نوع از سرطان مورد استفاده قرار گرفته است و محققان با آزمایش این شیوه توانستند تمامی 11 نمونه مبتلا به سرطان پوست، یکی از کشنده ترین انواع سرطان در جهان، را از میان نمونه های سالم شناسایی کنند.

به گفته محققان حتی در صورتی که میزان موفقیت این ابزار 50 درصد باشد این ابزار می تواند سالانه از صدها تشخیص نادرست این بیماری در سرتاسر جهان پیشگیری کند. سرطان پوست پنجمین عامل بیماری رایج در میان مردان و ششمین عامل رایج در میان زنان به شمار می رود.

بر اساس گزارش تلگراف، محققان قصد دارند برای سنجش دقت این ابزار بر روی هزاران قطعه نمونه برداری شده از پوست انسانها مطالعه کنند. با استفاده از این ابزار جدید برای تشخیص بیماری لکه های مشکوک پوستی باید از روی پوست برداشته شوند اما محققان در جستجوی روشی هستند که برای تشخیص بیماری دیگر نیازی به برداشتن لکه از روی پوست نباشد.