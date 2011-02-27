قیام ملت لیبی؛ شکستی بزرگ برای انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، ایندیپندنت در گزارشی با اشاره به تاثیر قیام مردم لیبی بر روابط تجاری با انگلیس نوشت : یکی از وزرای سابق دولت انگلیس روز گذشته هشدار داد کشورش صدها میلیون پوند را در زمینه صادرات به لیبی در پی انقلاب خونین در این کشور از دست داده است.

"لورد ترفگارن" یکی از وزرای وقت در زمان نخست وزیری "مارگارت تاچیر" گفت : به طور کلی حجم مبادلات تجاری انگلیس حدود 1.5 میلیارد پوند است که بخش عظیمی از این مبادلات از واردات نفت خام و گاز لیبی به بریتانیا تامین می شود، اما حجم واردات سال گذشته به 400 میلیون پوند رسیده بود که فکر می کنم موضوع قابل بحثی است.

به نوشته ایندیپندنت، اگرچه انگلیس بزرگترین شریکت تجاری لیبی نیست و پس از کشورهایی همچون ایتالیا، چین، فرانسه و آلمان به عنوان شریک تجاری این کشور محسوب می شود، اما رابطه تجاری با لیبی برای بریتانیا مهم است. کالاهای صادراتی انگلیس به لیبی از 232 میلیون پوند در سال 2007 به 377 میلیون پوند در سال 2010 و واردات نیز از 577 میلیون پوند در سال 2007 به 1.29 میلیارد پوند در سال گذشته یعنی بیش از دو برابر افزایش یافته است.

این روزنامه انگلیسی در ادامه نوشت : در پی لغو تحریم های تجاری پس از بمب گذاری لاکربی در سال 1988 لیبی به عنوان بازاری برای تجارت انگلیس در سالهای اخیر تبدیل شده است.

ایندیپندنت در ادامه به روابط حسنه "تونی بلر" نخست وزیر اسبق انگلیس با رژیم دیکتاتوری لیبی اشاره می کند و می نویسد: تونی بلر متهم به انجام روابط تجاری با رژیم معمر قذافی در سال 2004 است که در سفرش به لیبی از برقراری رابطه ای جدید میان دو کشور خبر داد. در این دیدار دولت لیبی و انگلیس قراردادی به ارزش بیش از 550 میلیون پوند را برای کشف ذخایر گاز خارج از سواحل لیبی امضا کردند.

به نوشته این روزنامه انگلیسی، تونی بلر در مه 2007 به لیبی بازگشت و به عقد قراردادی برای کشف ذخایر نفت برای شرکت بریتیش پترولیوم کمک کرد که هم اکنون ارزشی حدود 900 میلیون پوند دارد. نخست وزیر اسبق انگلیس همچنین به حفظ قراردادهای نظامی برای دو شرکت انگلیسی به ارزش 350 میلیون پوند کمک کرد. در همین زمان قذافی خواستار عقد توافقنامه تبادل زندانیان شد و دو سال بعد "عبدالباسط المقراحی" که محکوم به دست داشتن در بمب گذاری لاکربی بود، به طرابلس بازگشت.

شرکتهای انگلیسی درحالی میلیون ها پوند را در نتیجه قیام ملت لیبی از دست می دهند که "سیف الاسلام قذافی" پسر معمر قذافی از نخست وزیر اسبق انگلیس خواسته تا با استفاده از نفوذش، به رژیم پدرش برای شکست دشمنان خود کمک کند.

همچنین یکی از دوستان نزدیک سیف الاسلام قذافی با اشاره به اینکه بلر به لیبی برای برقراری ثبات در کشور کمک می کند، گفت : تونی بلر حافظ صلح در خاورمیانه است و باید قادر باشد تا از مهارت خود برای ایجاد صلح در لیبی استفاده کند.