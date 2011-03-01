آمریکا و اسرائیل پشت پرده ناآرامی ها در جهان عرب هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "علی عبدالله صالح" امروز سه شنبه در یک کنفرانس خبری در صنعا پایتخت یمن با اشاره به ناآرامی ها در جهان عرب از تونس تا عمان گفت: آنچه در جهان عرب روی داد توطئه اسرائیل است و کاخ سفید با مدیریت رسانه های بین المللی آن را انجام داد.

علی عبدالله صالح گفتگو را تنها راه حل برای پایان دادن به ناآرامی ها در یمن خواند و گفت: یمن تونس یا مصر نیست، معترضین تنها در تلاش برای منعکس کردن تظاهرات گسترده ای هستند که در کشورهای عربی رخ می دهد.

این اظهارات در حالی بیان می شود که صنعا پایتخت یمن امروز سه شنبه شاهد تظاهرات ضد حکومتی بود. هزاران شهروند یمنی امروز را روز خشم نامیدند و علیه رژیم دیکتاتوری علی عبدالله صالح تظاهرات برپا کردند.

تظاهرات کنندگان با سر دادن شعارهایی همچون "ملت خواهان سقوط نظام است" و "ملت خواهان کناره گیری علی عبدالله صالح است" اعتراض خود را به رژیم دیکتاتوری یمن نشان دادند.

در همین حال شبکه تلویزیونی الجزیره نیز از درگیری میان معترضین و نیروهای امنیتی خبر دادند. در این درگیری شماری زخمی شدند.