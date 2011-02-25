احمد قلعه بانی در گفتگو با مهر درباره احتمال افزایش صادرات نفت خام ایران همزمان با بالا گرفتن فشارهای سیاسی در لیبی و سایر کشورهای شمال آفریقا، گفت: در حال حاضر هیچ گونه کمبود نفتی در بازارهای جهانی وجود ندارد.

مدیر عامل شرکت ملی نفت با تاکید بر اینکه ضرورتی برای افزایش صادرات نفت خام ایران احساس نمی شود، تصریح کرد: در حال حاضر ایران هیچ گونه مشکلی در صادرات و فروش نفت خود ندارد که بخواهد در شرایط فعلی صادرات نفت را افزایش دهد.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه در شرایط فعلی با وجود افزایش بهای جهانی نفت به سطوح بالاتر از یکصد تا 115 دلار ایران به نظام سهمیه بندی سازمان اوپک کاملا پایدار است، اظهار داشت: هم اکنون صادرات نفت خام ایران مطابق با نظام سهمیه بندی اوپک انجام می شود.

نائب رئیس هیئت میدره شرکت ملی نفت ایران در خصوص ضرورت برگزاری نشست فوق العاده سازمان اوپک، بیان کرد: در شرایط فعلی عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت نفت نیست و از این رو نیازی به برگزاری نشست فوق العاده توسط اعضای اوپک وجود ندارد.

این عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت در پایان خاطر نشان کرد: کاهش صادرات نفت لیبی و بحران در برخی از کشورهای عضو اوپک منجر به افزایش تقاضا برای نفت ایران شده است اما صادرات نفت ایران مطابق با سیاستهای اوپک انجام می گیرد.

محمد علی خطیبی نماینده ایران در اوپک هم اخیرا با بیان اینکه ناآرامی ها در خاورمیانه، شمال آفریقا و افزایش قیمتهای جهانی نفت خام شرایط بسیار بی ثباتی را برای اوپک ایجاد کرده است، معتقد است: اوپک نمی تواند در این باره اقدامی انجام دهد و برای هر گونه اقدامی نیاز به یک شرایط با ثبات و آمارهای دقیق درباره تقاضا و ذخیره سازی ها دارد.



به گفته وی در چنین شرایط نا آرامی و بی ثباتی اوپک نمی تواند تصمیم گیری درست و دقیقی داشته باشد و باید آمارهای دقیقی در خصوص میزان کاهش تولید و عرضه نفت داشته باشیم زیرا اوپک نمی تواند هر روز بر اساس تحولات جدید سیاسی جهان تصمیم گیری کند .

به گزارش مهر، بهای نفت برنت دریای شمال تحویل در ماه آوریل به بشکه‌ای 119.79 دلار رسید ضمن آنکه بهای نفت سبک نیویورک نیز به بشکه‌ای 103.41 دلار رسید که از سپتامبر 2008 میلادی تاکنون بی‌سابقه است.

تا پیش از افزایش بحرانهای سیاسی در شمال آفریقا، لیبی روزانه حدود 1.7 میلیون بشکه نفت تولید می کرد که با خرج شرکتهای اروپایی و آمریکایی از این کشور عضو اوپک همچون بی پی، توتال، شل، رپسول، انی و او.ام.وی اتریش تولید نفت این کشور حدود 20 درصد کاهش یافته است.