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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۴۴

ضرغامی در نماز جمعه تهران:

فاصله گرفتن خواص از سران ضدانقلاب نقشه های استکباری را خنثی می کند

فاصله گرفتن خواص از سران ضدانقلاب نقشه های استکباری را خنثی می کند

رئیس سازمان صدا و سیما گفت: افزایش بصیرت عمومی، فاصله گرفتن خواص جامعه از سران ضدانقلاب و تبعیت همگانی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را از جمله دلایل خنثی شدن نقشه های شوم استکباری است.

به گزارش خبرگزاری مهر،عزت الله ضرغامی که به عنوان سخنران قبل از خطبه های نمازجمعه تهران صحبت می کرد با اشاره به شعارها، رفتارها و مطالبات مردم در رویارویی با رژیم های مستبد وابسته به غرب گفت: ویژگی های انقلاب اسلامی در مقطع پیروزی و همچنین پیشرفت های شگرف ملت ایران در سه دهه گذشته از جمله در موفقیت های هسته ای، پزشکی، دستیابی به فناوری های نوین، جهش بی نظیر در شاخص های علمی و دانشگاهی، اجرای موفق طرح بزرگ تحول اقتصادی و حرکت پرشتاب در تحقق شعار پیشرفت و عدالت، امیدواری فراوانی در میان ملت های بپاخاسته ایجاد کرده و نگرانی بزرگ سران استکبار نیز به همین دلیل است.

رئیس رسانه ملی با بیان آیاتی از قرآن کریم گفت: حزب الله در فرهنگ قرآنی کسانی هستند که در راه خدا و رسول او استقامت می کنند و آنچه را که سد راه آنان شود با بصیرت کنار می زنند، خداوند به این افراد، نعمت ایمان قوی و پایدار در دنیا و زندگی سعادتمند اخروی وعده داده است.

رئیس سازمان صدا و سیما، افزایش بصیرت عمومی، فاصله گرفتن خواص جامعه از سران ضدانقلاب و تبعیت همگانی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را از جمله دلایل خنثی شدن نقشه های شوم استکباری دانست و بر لزوم وحدت آحاد مردم در شرایط حساس کنونی تاکید کرد.
کد مطلب 1261112

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