تظاهرات علیه قذافی مقابل سفارت لیبی در ژاپن

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ژاپن تایمز، در این تظاهرات که از کشورهای آفریقای شمالی، لیبی و ژاپن در آن شرکت کرده بودند معترضان با حمل پوستر و شعارهایی به زبان های عربی، انگلیسی و ژاپنی خشم خود را نسبت به کشتار مردم بیگناه لیبی ابراز کردند.

یکی از معترضان گفت: ما امروز شاهد فاجعه کشتار دسته جمعی مردم در لیبی هستیم و از جامعه جهانی می خواهیم سریعا نسبت به این جنایت واکنش جدی نشان دهد. معترضین همچنین خبر از تجمعی دیگر در روز شنبه دادند.

ناآرامیهای اخیر لیبی در اعتراض به چهار دهه حکومت معمر قذافی تا به امروز باعث کشته شدن صدها تن از شهروندان این کشور شده است.