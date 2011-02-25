خواص دنیای اسلام مسیر دینی مردم مسلمان را تبیین کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد امامی کاشانی در خطبه های دوم نماز جمعه تهران با اشاره به تحولات اخیر و بیداری اسلامی در کشورهای منطقه گفت: جهان اسلام که روزی غرب زده شده بود و به خاطر تکنولوژی غرب از اسلام، وحی و نبوت فاصله گرفته بود امروز بیدار شده و توجه لازم را پیدا کرده است.

وی افزود: جهان غرب با روی کار آوردن حکامی که وابسته به خود بود وحی و اسلام را از مردم مسلمان گرفته بود ولی جامعه اسلامی متوجه پوچی این رویکرد شده و به آن واکنش نشان داد البته خود غرب هم به پوچی رسیده است ولی تکنولوژی پیشرفته آنها را مغرور کرده و اجازه فهم چنین چیزی را نمی دهد.

امامی کاشانی با اعلام اینکه جهان اسلام به دنبال بیداری اسلامی که امام به وجود آورد می رود، گفت: مسلمانان کشورهای مختلف اسلامی امروز تحت پرچمی قرار گرفتند که پیامبر اکرم آن را آورد ولی امروز روزی است که باید دین و اسلام به خوبی برای مردم تبیین شود.

خطیب جمعه تهران خطاب به نویسندگان، اساتید، علما و خواص دنیای اسلام گفت: باید بیداری اسلامی مردم مسلمان کشورهای منطقه را شناخت و آن را با تبیین دین به سمت درست هدایت کرد.

وی افزود: قلم به دستان دنیای اسلام نباید از قدرتها بترسند بلکه باید دین ،عدالت و مولفه های در دین را با استدلال به مردم بشناسانند.

امامی کاشانی افزود: جراید کشور ما نیز باید در این جهت حرکت کرده و جمهوری اسلامی ایران را به عنوان تابلویی از مسیر درست به دنیا نشان دهد. شاید این عامل وسیله و زمینه ای برای ظهور حضرت ولی عصر (عج) شود.

خطیب نماز جمعه تهران در ادامه با توصیه همه مسلمانان به وحدت در مقابل قدرتها گفت: همه دلها باید یکی شود و این هشداری است که از دوره حضرت پیامبر تا به امروز همواره مورد تاکید بزرگان دین بوده است.