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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۵۰

کاشانی در خطبه دوم نماز جمعه:

خواص دنیای اسلام مسیر دینی مردم مسلمان را تبیین کنند

خواص دنیای اسلام مسیر دینی مردم مسلمان را تبیین کنند

خطیب نماز جمعه تهران خطاب به نویسندگان، اساتید، علما و خواص دنیای اسلام گفت: باید بیداری اسلامی مردم مسلمان کشورهای منطقه را شناخت و آن را با تبیین دین به سمت درست هدایت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد امامی کاشانی در خطبه های دوم نماز جمعه تهران با اشاره به تحولات اخیر و بیداری اسلامی در کشورهای منطقه گفت: جهان اسلام که روزی غرب زده شده بود و به خاطر تکنولوژی غرب از اسلام، وحی و نبوت فاصله گرفته بود امروز بیدار شده و توجه لازم را پیدا کرده است.

وی افزود: جهان غرب با روی کار آوردن حکامی که وابسته به خود بود وحی و اسلام را از مردم مسلمان گرفته بود ولی جامعه اسلامی متوجه پوچی این رویکرد شده و به آن واکنش نشان داد البته خود غرب هم به پوچی رسیده است ولی تکنولوژی پیشرفته آنها را مغرور کرده و اجازه فهم چنین چیزی را نمی دهد.

امامی کاشانی با اعلام اینکه جهان اسلام به دنبال بیداری اسلامی که امام به وجود آورد می رود، گفت: مسلمانان کشورهای مختلف اسلامی امروز تحت پرچمی قرار گرفتند که پیامبر اکرم آن را آورد ولی امروز روزی است که باید دین و اسلام به خوبی برای مردم تبیین شود.

خطیب جمعه تهران خطاب به نویسندگان، اساتید، علما و خواص دنیای اسلام گفت: باید بیداری اسلامی مردم مسلمان کشورهای منطقه را شناخت و آن را با تبیین دین به سمت درست هدایت کرد.

وی افزود: قلم به دستان دنیای اسلام نباید از قدرتها بترسند بلکه باید دین ،عدالت و مولفه های در دین را با استدلال به مردم بشناسانند.

امامی کاشانی افزود: جراید کشور ما نیز  باید در این جهت حرکت کرده و جمهوری اسلامی ایران را به عنوان تابلویی از مسیر درست به دنیا نشان دهد. شاید این عامل وسیله و زمینه ای برای ظهور حضرت ولی عصر (عج) شود.

خطیب نماز جمعه تهران در ادامه با توصیه همه مسلمانان به وحدت در مقابل قدرتها گفت: همه دلها باید یکی شود و این هشداری است که از دوره حضرت پیامبر تا به امروز همواره مورد تاکید بزرگان دین بوده است.

کد مطلب 1261117

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