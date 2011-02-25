اعلام نتایج مرحله اول دومین روز بازیهای تکواندو جام فجر

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بیست و سومین دوره مسابقات تکواندو بین المللی مردان جام فجر روز پنجشنبه با مبارزه شرکت کنندگان در چهار وزن اول در سالن شش هزار نفری غدیر شهر زیبای ارومیه آغاز شد و که نتایج مرحله اول دومین روز از بازیها به شرح ذیل اعلام شد: در وزن دوم (58 کیلوگرم) و در مرحله یک چهارم نهایی رقابتها افغانستان ب با عراق الف به مصاف هم رفتند که عراق الف پیروز شد.

بازی آذربایجان و اردن با پیروزی آذربایجانی ها خاتمه یافت.

سجاد مصطفوی از تیم وحدت مازندران با عراق بازی داشت که با برد مصطفوی همراه بود.

افغانستان الف با اردن به دیدار هم رفتند که در پایان افغانستان الف پیروز شد.

در آن سوی جدول مبارزه بین تکواندوکار عراق ب با کاوه رضایی از تیم امید ایران به سود رضایی خاتمه پذیرفت.

بازی روسیه و سودان به سود روسیه خاتمه یافت.

در وزن چهارم (68 کیلوگرم) امیر غلامی از مقاومت آذربایجان غربی نتیجه را به نماینده صربستان واگذار کرد.

گرجستان ، افغانستان ب را برد.

سایر دیدارهای این وزن در حال برگزاری است.

مبارزات وزن ششم در این مرحله در حال پیگیری است.

اما در وزن هشتم (87+ کیلوگرم) بولاش توت از مجارستان با غلبه بر نماینده اردن در این مرحله به مصاف محمد مومنی از تیم وحدت مازندران می رود و افغانستان الف نیز راهی محله بعدی شده است .

بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر از روزپنجشنبه با حضور 11 تیم خارجی و دو تیم داخلی در قسمت مردان و هفت تیم خارجی و چهار تیم داخلی در قسمت بانوان به ترتیب در سالن های شش هزار نفری غدیر و پیام مخابرات ارومیه آغاز شده و جمعه شب به پایان می رسد.