به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی در خطبه ها ی این هفته نماز جمعه کرج ضمن دعوت از نمازگزاران به تقوای الهی گفت: موج بیداری اسلامی در میان کشورهای مسلمان خاورمیانه و آفریقائی در حال گسترش است.

کازرونی در خطبه های نماز جمعه این هفته کرج با اشاره به گسترش حرکتهای آزادیخواهانه و استقلال طلبانه مردم مسلمان کشورهای خاورمیانه و مقابله با جباران دست نشانده این کشورها گفت: چه کسی فکر می کرد که موج بیداری اسلامی در کشورهائیکه حاکمان آن مدتها دراز آسوده حکومت می کردند یکباره دستخوش چنین تحولی شود.

امام جمعه کرج خاطرنشان کرد: بی تردید باید گفت تاثیر عظیم انقلاب شکوهمند اسلامی در گسترش این موج بیداری بسیار موثر بوده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: بی تردید این بیداری را می توان در برپائیهای پرشور نماز جمعه در این کشورها و استفاده از شعارهای الله کبر علیه این حاکمان مشاهده کرد.

مردم کشورهای انقلابی باید هوشیار باشند

وی ادامه داد: اما مردم این کشورها باید مراقب باشند تا انقلابشان کاملا به ثمر برسد و دولتهای مستکبر غربی نتوانند در روند به ثمر نشستن این حرکتها خللی وارد کنند و آن را از مسیر اصلی اش منحرف کنند.

نماینده ولی فقیه در کرج بیان کرد: کشورهای غربی در خصوص اتخاذ موضعی روشن در خصوص تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا دچار دست پاچگی شده اند.

کازرونی یادآور شد: رفتار دوگانه حاکمان غربی نشان از ضعف آنان در شناخت بستر این تغییرات است.

وی در بخش دیگری از خطبه های این هفته نماز جمعه کرج به عبور ناو گروه ایرانی از کانال سوئز اشاره کرد و آن را موفقیتی بزرگ برای ایران برشمرد.

امام جمعه کرج افزود: عبور این ناو گروه از کانال سوئز که مدتها بر روی کشتیهای کشورمان بسته بود نشان از عمق نفوذ سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه دارد و نخست وزیر اسرائیل ضمن ابراز نگرانی از حضور این ناو گروه در آبهای کشور سوریه که مرز مشترک با اسرائیل دارد آن را نشانه گسترش و تاثیر سیاستهای ایران در منطقه می داند.

