25 هزار جلد سند مالکیت روستایی در آمل صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیداسماعیل علوی گفت: این تعداد سند مالکیت برای ساکنان 60 روستای شهرستان آمل صادر شده است.

وی افزود: اداره بنیاد مسکن وانقلاب اسلامی آمل امسال حدود سه هزار و 500 جلد سهمیه صدور سند مالکیت روستایی داشته که تاکنون این تعداد را براساس تعهدات خود صادر کرده است.

رئیس اداره بنیادمسکن انقلاب اسلامی آمل تصریح کرد: صدور سند مالکیت برای املاک روستاییان طی دو برنامه اخیر سرعت بیشتری داشته است.

علوی با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات مسکن به روستاییان با معضل بزرگ وثیقه مواجه بود، افزود: با صدور سند مالکیت برای املاک روستاییان، این مشکل روستاییان برطرف شد.

وی همچنین به پرداخت تسهیلات نوسازی واحدهای مسکونی روستایی درشهرستان آمل خبرداد و اضافه کرد: امسال چهار هزارو 750نفر از متقاضیان وام 100میلیون ریالی نوسازی مسکن روستایی به بانکهای شهرستان معرفی شدند.

علوی یادآور شد: شهرستان آمل امسال بیشترین سهمیه نوسازی واحدهای مسکن روستایی استان را به خود اختصاص داده بود.

حدود نیمی از جمعیت 370هزارنفری شهرستان آمل در روستاهای این شهرستان سکونت دارند.