‌روند فروپاشی رژیم صهیونیستی آغاز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر سید حسن فیروزآبادی طی سخنانی در جمع فرماندهان و مسئولان عالی‌رتبه نیروهای مسلح با اشاره به به آیات 76 و 78 سوره حج گفت: حقیقتا امروز مسلمانان جهان به این آیات تمسک کرده و گوش دادند چراکه اینها کمال نگاه یک مسلمان را در ملت حضرت ابراهیم (ع) و عمق وحدتشان را نشان می‌دهد.

فیروزآبادی ضمن حمایت از قیام ملت های مسلمان منطقه افزود: به یاری خدا نهضت بیداری اسلامی امروز برکات بسیار زیادی دارد که خیر آن و عزت آن متوجه مسلمین و مومنین است و خوف و رعب و ذلتش متوجه کفار، مشرکین و منافقین خواهد بود.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص عکس‌ العمل رژیم اشغالگر قدس در مقابل موج بیداری امت اسلامی نیز گفت: با اطلاعاتی که ما از اشغالگران صهیونیست داریم، ‌روند فروپاشی رژیم غاصب صهیونیستی، آغاز شده است و بسیاری از صهیونیست‌ها چمدانهایشان را بسته‌اند و شمارش معکوس برای بازگشت صهیونیست‌ها به کشورهای موطن اصلیشان در حال انجام است و این خوف و رعب و وحشت را می‌شود در چهره و سخن سران رژیم صهیونیستی هر روز دید.

وی خاطر نشان کرد: تا امروز دو نفر از سران رژیم اشغالگر قدس رسما اعلام کردند اسرائیل در حال فروپاشی است. البته آنهایی که نگاه سیاسی دارند ممکن است تصور کنند که صهیونیست‌ها دم از فروپاشی رژیم اشغالگر می‌زنند که حمایت آمریکا و غرب را جلب بکنند و برای خودشان مظلوم‌تراشی بکنند اما حقیقت این است که این بار قضیه جوسازی نیست.

عضو شواری عالی امنیت ملی با بیان اینکه امروز عمارتی که صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی ساخته‌اند ترک‌های بزرگی برداشته، افزود: صدای شکستن اسکلت این ساختمان به گوش می‌رسد. البته معنایش این نیست که به زودی و ظرف چند روز این اتفاقات می‌افتد. قاعدتا سران صهیونیست‌ها به همراه ابر سرمایه‌داران آمریکا و غرب تلاش خواهند کرد که این خنجر را که در پشت مسلمین فرو کرده‌اند، حفظ کند و مقاومت‌هایی مشاهده خواهد شد اما این مقاومت‌ها در برابر خیزش‌ و بیداری اسلامی بی‌اثر است.

فیروزآبادی تصریح کرد: همه باید دعا بکنیم که خداوند مسلمین را یاری کند و سران مسلمین را هدایت کند به این که تسلیم خواسته‌های مردمشان شوند و از خدا می خواهیم تا ارتش‌های جهان اسلام را یاری بکند تا به مردم جهان اسلام بپیوندند و این نهضتی که آغاز شد و قطعا به پیروزی خواهد رسید زحمت و رنج آن را کمتر بکند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه برنامه پنج ساله پنجم بسیج را پرمحتوا و مترقی و همگام با نگاه انقلابی و بینش حضرت امام (ره) و رهبری معظم انقلاب دانست و گفت: همان طور که در اول برنامه نوشته‌اند امام خامنه‌ای فرمودند که اجتهاد، تشخیص و فهم باید در چهارچوب برنامه و نه بیرون از برنامه باشد.

فیروزآبادی ادامه داد: یکی از اشکالاتی که ما در سالهای پس از انقلاب داشتیم این بوده است که حرفهای خوب را در تریبون‌ها و سخنرانی‌ها و در روزنامه‌ها می‌گفتیم اما برنامه را لیبرالها می‌نوشتند. آقا می‌فرماید حرفها را ببرید در برنامه و این کار یعنی اجتهاد، تشخیص و فهم باید جزو برنامه‌ها بشود یعنی برای اجرا، برنامه‌ریزی شود این کار باید یک ارزش تلقی شده و تخلف از آن ضد ارزش محسوب شود.

عضو شورای عالی امنیت ملی آنگاه به محورهای مهم برای بسیج اشاره کرد و گفت: چند چیز برایمان مهم است یکی این که تدابیر اولویت‌دار مقام معظم رهبری در این برنامه رعایت شده باشد که از جمله آنها نظامی بودن بسیجیان است.

وی با بیان اینکه بسیج دانش‌آموزی، بسیج دانشجویی، بسیج طلاب، بسیج اقشار، مسلح نیستند، افزود: اینها سازمان‌های بسیجی هستند که به امور انقلاب در ساختارهای خودشان بپردازند ولی هر بسیجی نظامی است و باید مسلح باشد آموزش نظامی ببینند و آمادگی دفاع مسلحانه از انقلاب را در صحنه‌هایی که ولی امر و امام امت دستور دهد داشته باشد.

فیروزآبادی با بیان اینکه بسیج را نمی‌شود قطعه قطعه کرد، تفکر و فرهنگ بسیجی را یک پارچه دانست و گفت:بسیجی یک مومن دلباخته ولایت و انقلابی است که صمیمانه وجود خودش را در راه اجرای معنویات انقلاب به صحنه می‌‌آورد و بسیجی یک رزمنده‌ای است که همه آمادگی‌ها را کسب می‌کند و بدون ترس به خط دشمن می‌زند و خط دشمن را می‌شکند این یک تعریف کامل بسیجی است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه با همواره در چارچوب‌های مشخص بسیج حرکت کنیم، خاطر نشان کرد: یکی از تدابیری که امام خامنه‌ای در کل نظام دارند این است که هر سازمان باید در چارچوب‌های ماموریت و وظایف خودش برنامه‌ریزی و کار کند اما یک جاهایی هم امور مشترک است.

وی گفت: برای مثال در مسئله فرهنگی آقا می‌فرمودند سپاه و بسیج هم در کنار بقیه سازمانهای فرهنگی،‌ روحانیت، سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش، آموزش عالی، وزارت ارشاد و دیگران به کار فرهنگی در چارچوب‌های انقلاب بپردازد.

فیروزآبادی افزود: این به آن معنا نیست که مسئولیت‌ فرهنگی کشور بر عهده سپاه و بسیج باشد.

عضو شواری عالی امنیت ملی با اشاره به عملکرد سازمان بسیج سازندگی گفت: این یعنی همه اقشار ملت که به نحوی عضو بسیج هستند، در سازندگی کشور هم شرکت می‌کنند و سازمان بسیج باید نحوه بکارگیری تخصص‌های اقشار مختلف ملت را در پیشبرد امور انقلاب برنامه‌ریزی کند.

وی ادامه داد: اگر سازمان بسیج در امر تولید علم کار می‌کند، نه اینکه مسئول تولید علم است بلکه به سهم خودش مشارکت دارد. اگر در تحول علوم انسانی کمک می‌کند، به سهم خودش مشارکت دارد و کار خودش را انجام می‌دهد.

فیروزآبادی در خصوص نقش بسیج در امور اقتصادی نیز گفت: بسیج اصناف و بازاریان و بسیج کشاورزان و کارگران به سهم خود نظام را در بحث اقتصادی و فرهنگی و بویژه در بخش تعاونی می‌تواند مشارکت و کمک کند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اکید بر اهمیت گسترش و توسعه بسیج تصریح کرد: برای پیشرفت بسیج، بایستی سازمان بسیج به گونه ای امکان سازماندهی داشته باشد که امکانات کشور را که همسو با تفکر و فرهنگ بسیجی است به حرکت درآورده و هر کسی که انگیزه بسیجی دارد و یک روح به هیجان آمده در راه اسلام و نهضت اسلامی، انقلاب و پیشرفت کشور دارد بتواند از بسیج مایع بگیرد .

وی یادآور شد: همان طور که امام راحل و رهبری عزیز انقلاب فرمودند، اگر هر کس در هر جا هست همان‌جا، کارش را خوب انجام دهد، همه کارهای مملکت اصلاح می‌شود و پیشرفت خواهیم کرد و ترویج این فرهنگ نیز کار بسیج است که باید در همه اقشار آن را ترویج کند.