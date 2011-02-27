شگفتیهای زیستی را ببینید/ تصویری از باکتریهای دندانی و مگس دم یاقوتی

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت عکاسی Wellcome هر سال در میان دانشمندان و پزشکانی که بهترین تصاویر را طی 18 ماه از فعالیتهای علمی خود به ثبت رسانده اند برگزار می شود و تصاویر برنده در قالب مجموعه Wellcome در لندن به نمایش درخواهند آمد. در ادامه تصاویری از برترین عکسهای علمی که برای شرکت در این رقابت ارائه شده اند را مشاهده می کنید:

بال "بید ماه"

در این تصویر فلسهای بال بید ماه، جانداری که بومی جنگلهای بارانی ماداگاسکار هستند دیده می شود. این پروانه به خاطر دم بلندش بسیار مشهور است و از این رو به "بید دنباله دار" نیز شهرت دارد. این جاندار دهان ندارد و تمامی تغذیه خود را در دوران کرم بودنش انجام می دهد و این به آن معنی است که طول عمر این جاندار تنها 10 روز است

باکتریهای دندانی

توده ای از باکتریها در نور غیرواقعی که از بسته پریدونتال دندانی نمونه برداری شده اند

این بخش فضایی میان دندان و نسج نرمی است که دندان را در بر گرفته و از آن محافظت می کند

مکنده های پاهای پیشین آبدزدک

این جاندار یکی از قدرتمندترین و بزرگترین سوسکهای آبهای شیرین است که برای اتصال به سطوح مختلف بر روی پاهای پیشینش مکنده های متعددی دارد. دایره خورشید مانندی که در بخش بالای تصویر دیده می شود سطح افقی یکی از این مکنده ها بر روی پای آبدزدک است و رشته های کوچکتر مکنده های ریزتر را نمایان می کنند

چسب زخم

بخش داخلی چسب زخم پس از اینکه برای ترمیم جراحت بر روی زخم قرار گرفته است

در این تصویر می توان سلولهای سرخ رنگ خون را در میان پروتئین فیبرین، پروتئینی که در ایجاد لخته های خون تاثیرگذار است و رشته های نخ و الیاف مشاهده کرد

شبکیه چشم ماهی سه روزه

عکس میکروگرافی از شبکیه چشم یک زبرافیش سه روزه که نمایی افقی را از کل چشم زبرافیش آشکار کرده است

این تصویر نشان می دهد عدسی مرکزی توسط سلولهای بنیادین سرخ رنگ و نورونهای بنفش رنگ احاطه شده اند

زنبور عسل

اسکن الکترونی میکروگرافی از یک زنبور عسل

مگس دم یاقوتی

میکروگرافی از حشره ای به نام مگس دم یاقوتی

این جاندار به دلیل رنگهای درخشان و متنوعی که سطح بدنش را پوشش داده به راحتی قابل شناسایی است. سر و سینه این حشره به رنگ سبز و آبی متالیک و شکم و دم آن به رنگ قرمز و برنزی رنگ دیده می شود

بلاستوسیت موشی

شبیه سازی سه بعدی بلاستوسیت موش

این مجموعه سه تا چهار روز پس از باروری در موش به وجود می آید. این مرحله ای است که در آن سلولها تبدیل شدن به سلولهای مختلف را آغاز می کنند. در این تصویر سلولهای سفید سلولهای محافظ و جفت را به وجود آورده و سلولهای سرخ رنگ جنین را ایجاد می کنند

پشه "کولِکس"

این حشره به صورت خوشه ای بر روی آب تخم گذاری می کند و لاروهای این حشره نیز تا وارد شدن به مرحله شفیره بر روی آب زندگی می کنند. نمونه های نر این حشره از شیره گیاهان و نمونه های ماده از خون تغذیه می کنند

شبیه سازی عصبی

در این تصویر شبکه عصبی توسط نرم افزاری رایانه ای شبیه سازی شده است

این نرم افزار Trees نام داشته و دانشمندان با استفاده از آن شبکه های عصبی حقیقی موجود در مغز زنده را شبیه سازی می کنند. این رشته های عصبی ابعاد، شکل میزان اتصال اعصاب هرمی را در مقایسه با اعصابی که در غشای مغز وجود دارند به تصویر می کشند