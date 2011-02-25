سیاست اتمی در مدیریت جهان کارساز نیست

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه موقت ساری در خطبه های نمازجمعه ساری با اشاره به میلاد پیامبر اسلام گفت: بعثت برای اصلاح اخلاق جامعه است.

وی با اشاره به اینکه اخلاق در آیین محمدی جایگاه ویژه ای دارد افزود: اخلاق نوعی تربیت است اما با ویژگی های خاصی که دارد از تربیت جدا می شود.

امام جمعه موقت ساری تصریح کرد:‌ در اسلام آنچه که به هدف جلب رضای خدا انجام شود کار اخلاقی است.

وی یادآور شد: ‌اخلاق مطلق بوده و هیچگاه تغییر نمی کند و همواره دارای ارزش و فضیلت است.

یوسف پور، با اشاره به حرکت های اخیر در خاورمیانه اظهار داشت: قیام های خاورمیانه جنبه عمومی و مردمی دارد و شعارهای مردم مبنی بر دست یافتن به استقلال و آزادی از سلطه ی استبداد داخلی و استعمار خارجی است.

وی با بیان اینکه بیداری اسلامی به صورتبالنده و فراگیر به خودنمایی پرداخته و همه سران مستبد را هدف قرار داده خاطرنشان کرد:‌این قیام ها از آزادی خواهی دینی مردم ایران نشات گرفته است.

یوسف پور با اشاره به اینکه کشورهای اسلامی از داشتن فردی که رهبری قیام را بر عهده گرفته و آن را رهنمون کند محروم هستند گفت: به همین دلیل قیام آنها دچار چالش است.

وی یادآور شد:‌ کوچک شمردن دشمن از خطرهای دیگری است که قیام مردم در خاورمیانه را تهدید می کند.

امام جمعه موقت ساری با اشاره به اینکه همه زمامداران عالم باید بدانند امروز سیاست اتمی کارساز نبوده و در مدیریت جهان قدرت سازندگی ندارد، افزود: مگر در صورت دیوانگی یک انسان جانی که در آن صورت سازنده و آبادکننده نبوده بلکه کشنده و ویران کننده است.

وی در خصوص تنها راه مدیریت جهانی اظهار داشت: ‌امروز سیاستی که باید در پیش بگیرند سیاست مردم داری برای خدمت به مردم و تامین خواسته های مردم است.

یوسف پور تصریح کرد: ‌امیدواریم خاورمیانه جدید با وحدت و انسجام اسلامی شکل بگیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله تربیت اشاره کرد و اظهار داشت: بهترین فصل تربیت دوره کودکی ، نوجوانی و جوانی است چراکه در این زمان قلب مانند زمین مستعد و خالی است.

امام جمعه موقت ساری خاطرنشان کرد:‌ خانواده بهترین بستر برای تربیت فرزندان است و والدین جایگاه ویژه ای در این خصوص دارند.

به گزارش مهر، شماره 200007980 از سوی روابط عمومی ستاد نمازجمعه مرکز استان به عنوان سامانه ارتباطی مردم با نماینده ولی فقیه و ارسال نقطه نظرات در خصوص هرچه بهتر برگزار شدن نمازجمعه اعلام شد.