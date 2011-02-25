اندونزی خواستار دخالت سازمان ملل در بحران لیبی شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری انتارا، سوسیلو بامبانگ یودهویونو که در یک کنفرانس خبری سخن می گفت از معمر قذافی رهبر لیبی خواست هرچه سریعتر کشتار مردم این کشور را متوقف کرده و از قدرت کناره گیری کند.

وی ادامه داد سازمان کنفرانس اسلامی و اندونزی از شورای امنیت سازمان ملل و جامعه جهانی می خواهند که در جهت توقف جنایتهای دولت لیبی علیه شهروندان این کشور و همچنین بالا رفتن قیمت نفت که باعث افزایش قیمت غذا نیز خواهد شد دست به کار شوند.

قیمت فروش نفت در بازار نیویورک برای اولین بار از سال 2008 میلادی از مرز یکصد دلار در هر بشکه عبور کرد و بحرانهای اخیر در لیبی نگرانیهایی در مورد تاثیر بیشتر این کشور به عنوان چهارمین کشور آفریقایی تولید کننده نفت خام بر بازار جهانی ایجاد کرده است.

سوسیلو همچنین خبر از تشکیل گروه مخصوصی در لیبی برای تامین امنیت جان 870 تبعه اندونزی در این کشور داد و اعلام کرد دولت در حال برنامه ریزی برای خروج و بازگرداندن آنها از لیبی به اندونزی است.

دبیر کل سازمان ملل متحد نیز که چندی پیش طی اظهاراتی فجایع لیبی را محکوم کرده بود ، خبر داد شورای امنیت سازمان ملل امروز جمعه جلسه ای برای بررسی اوضاع لیبی و اعمال تحریمهای بین المللی علیه معمر قذافی برگزار خواهد کرد.

