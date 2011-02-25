به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت‌الاسلام محمدتقی واعظی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه زنجان با بیان اینکه در حال حاضر ملت‌های مسلمان جهان به نظرات و رفتارهای شوم غرب در قبال ملت‌ها و دولت‌های مسلمان پی برده‌اند، افزود: امروز دیگر ملت‌های مسلمان عرب به این باور رسیده‌اند که حکومت‌های غیر مستقل آنها در برابر غرب تسلیم شده است و به همین خاطر برای رسیدن به آزادی در مقابل استعمار و استبداد آنها قیام کرده است.

حجت‌الاسلام واعظی با اشاره به انقلاب‌های مردمی در برخی کشورهای عربی، گفت: غرب در خصوص این قیام‌ها موضع‌گیری دوگانه داشته و تنها به ابراز تأسف و نگرانی اکتفا کرده است.

وی با یادآوری جنایات معمر قذافی، دیکتاتور لیبی، جنایات وی را ناشی از دیوانگی و خوی مستکبرانه وی دانست و تصریح کرد: انقلاب‌ها و حرکت‌های انسانی و توحیدی که در دنیای اسلام شکل گرفته است، حاصل و دستاورد انقلاب بزرگ ملت ایران است.

خطیب نمازجمعه زنجان با بیان اینکه امام خمینی (ره) در انقلاب سال 57 خود دست استکبار و غرب را از ایران کوتاه کرد، افزود: امروز غرب ناتوان و عاجز در برابر موج اسلام‌گرایی و خیزش‌های اسلامی است و در این میان دچار ترس و وحشت شده است.

حجت‌الاسلام واعظی فرآیند حال حاضر در کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عربی را در تضاد با سیاستهای استعماری آمریکا و انگلستان اعلام کرد و گفت: آمریکا و انگلیس امروز در مقابله با انقلاب‌ها و خیزش‌ ملت‌های مسلمان ناتوان شده‌ و نمی‌توانند سیاست درستی در مواجهه با این انقلاب‌ها اتخاذ کنند.

وی با یادآوری سخنان رئیس جمهور آمریکا در رابطه با وضعیت کنونی کشورهای عربی، اظهارات وی را ناشی از ترس و شکست سیاست‌های استعماری آمریکا در خصوص کشورهای عربی دانست و تصریح کرد: بنا به فرموده بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی شما (کشورها غربی و آمریکا) غلط می‌کنید که در خصوص ملت‌های مسلمان نظر می‌دهید.

امام جمعه زنجان، سخنان رئیس جمهور آمریکا را تنها برای حفظ مناطق این کشور در منطقه در راستای سیاست‌های استعماری آن دانست و خاطرنشان کرد: آمریکا همواره و در طی دوران حضور خود در صحنه‌های سیاسی جهان نسبت به استعمار و دشمنی با کشورهای اسلامی و مستقل از هیچ کوششی فروگذار نبوده است.

حجت‌الاسلام واعظی در ادامه با اشاره به سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به یادآوری دستاوردها و اختراعات رونمایی شده در طی دهه فجر امسال پرداخت و تأکید کرد: ایران اسلامی امروز به جایگاهی از اقتدار و عزت دست یافته است که هیچکس تصور آن را نمی‌کرد و این در تضاد با سیاستهای استعماری غرب است.

وی، رهبری‌های پیامبر گونه رهبر فقید انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری را راهگشا و راهنمای ملت در رسیدن به قله‌های عظیم اقتدار و عزت عنوان کرد و افزود: آنچه که امروز جهان شاهد آن است، ایرانی مقتدر، عزتمند، مستقل و توانمند در جهان است.