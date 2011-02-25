زجرنامه کارگران به جابز در روز تولد آقای اپل / قاتل در کارخانجات اپل!

به گزارش خبرگزاری مهر، طرفداران استیو جابز با ساخت یک گردهمایی آنلاین به نام "تولدت مبارک، آقای اپل" پیامهای تبریک را برای جشن تولد 56 سالگی "استیو پل جابز" نوشتند. این طرفداران، بهبودی جابز و بازگشت دوباره وی به اپل را آرزو کرده اند.

در حقیقت رئیس اپل ماه گذشته این شرکت را برای سومین بار در مدت 6 سال گذشته به دلیل بیماری ترک کرد. این درحالی است که در روزهای اخیر تصاویر و فیلمهایی از وی منتشر شده اند که نشان می دهند "آقای اپل" لاغرتر و استخوانی تر از همیشه با قدمهای نامطمئن و سر پایین از مرکز سرطان شناسی استنفورد در پالو آلتوی کالیفرنیا بیرون می آید.

به اعتقاد سایتهایی که اقدام به انتشار این تصاویر کردند تنها 6 هفته از زندگی استیو جابز باقیمانده است. این درحالی است که استیو جابز، هفته گذشته در ضیافت شام باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به همراه سایر بزرگان فناوری در سیلیکون ولی شرکت کرد. در تصویری که از این ضیافت شام منتشر شد استیو جابز در کنار اوباما نشسته بود.

استیو جابز کیست؟

رئیس اپل در سال 2005 در برنامه اعطای دکتری افتخاری به وی در دانشگاه استنفورد، داستان زندگی خود را تعریف کرد. داستانی که بیشتر شبیه به یک رمان ملودرام است تا یک بیوگرافی.

وی در سال 1955 در خانواده ناموفقی متولد شد و به همین دلیل توسط خانواده ای که در فاصله چند کیلومتری از سانفرانسیسکو زندگی می کردند به فرزندخواندگی پذیرفته شد. به دلیل علاقه بسیار بالایی که به ساخت رایانه داشت در جلسات باشگاه ریز رایانه ها شرکت می کرد. این باشگاه را گروهی از شیفتگانی که اولین نمونه های آزمایشی نرم افزارها و سخت افزارهای ریزرایانه ها را می ساختند راه اندازی کرده بودند.



در نیمه دهه 70 با استیو ووزنیاک آشنا شد و همراه وی در یک "گاراژ" شرکت "اپل" را تاسیس کرد. در اولین فیلمهای آرشیوی که استیو جابز را به عنوان بنیانگذار اپل نشان می دهند وی یک جوان 20 ساله بسیار پویا است که یک شرکت نوظهور را هدایت می کرد.



وی در سال 1985 از کار خود استعفا کرد اما 11 سال بعد در سال 1996 به اپل بازگشت و شرکت را که در بحران مالی شدید گرفتار بود در دست گرفت و اول، "آی- مک" و بعد پخش کننده دیجیتال "آی- پاد" را به همراه فروشگاه آنلاین "آی- تیونز" عرضه کرد.

محصول موفق بعدی اپل، تلفن همراه هوشمند "آی- فن" بود که تاکنون چهار نسل را پشت سر گذاشته است. استیو جابز که سال گذشته در چنین روزهایی تبلت "آی- پد" را روانه بازار کرد در این روزها منتظر عرضه "آی- پد 2" است. آخرین اظهارات نشان می دهد که "آی- پد 2" دوم مارس آینده رسماً رونمایی می شود.

استیو جابز (سمت چپ) استیو ووزنیاک (سمت راست)

موفقیتها

استیو جابز در سال 2001 اولین نسل از پخش کننده "آی- پاد" را عرضه کرد. پس از عرضه این محصول بسیاری از شرکتها رقابت در بازار سخت افزارهای موسیقی دیجیتال آغاز کردند و به این ترتیب موج جدیدی از پخش کننده های موسیقی به این بازار راه یافت.

رئیس خانه کوپرتینو پس از موفقیت "آی- پاد" که توانسته بود مفهوم موسیقی دیجتال را تغییر دهد در سال 2007 اولین نسل از "آی- فن" را وارد بازار کرد و توانست تحولی در دنیای تلفنهای همراه هوشمند ایجاد کند. در حقیقت پس از عرضه "آی- فن" و موفقیت دور از انتظار این دستگاه موبایل، شرکتهایی که به طور سنتی تولید کننده تلنفهای همراه بودند شروع به تولید دستگاههای "ضد آی- فن" کردند و به این ترتیب بازار تلفنهای همراه هوشمند حال و هوایی "لمسی" به خود گرفت.

"آی- پد" نیز که از سال گذشته وارد بازار شد در مدت یکسال از زمان عرضه بازار جدیدی به نام "تبلتها" (لوح- رایانه ها) را به وجود آورد به طوریکه در نمایشگاه بین المللی محصولات الکترونیک مصرفی 2011 لاس وگاس و همچنین نمایشگاه کنگره جهانی موبایل در بارسلونا سیل عظیم تبلتها به جریان افتاده بود.

نامه ای به استیو جابز

به گزارش مهر، در سالروز تولد استیو جابز گروهی از کارگران چینی که در یکی از کارخانه های سازنده محصولات اپل کار می کنند نامه ای را به رئیس کوپرتینو ارسال کردند و در آن به شرح وضعیت بسیار بد کارگران این کارخانه پرداختند.

این نامه با این جملات آغاز می شود: "شما واقعاً یکی از مارکهای برتر بخش IT هستید و یکی از بزرگترین شرکتهای دنیا هم به شمار می روید در حالی که شجاعت قبول آنچه را اتفاق افتاده است ندارید."

این نامه را 5 کارگر شرکت تایوانی "وین تک" که کارخانه ای در پارک صنعتی "سوژوئو" در چین دارد نوشته اند. در این کارخانه نمایشگرهای "آی- فن" و "آی- پد" ساخته می شوند. سال گذشته بسیاری از کارگران این کارخانه به خاطر تماس با ماده "ان- هگزان" بیمار شدند. از این ماده به جای الکل برای تسریع بخشیدن به عملیات تمیز کردن نمایشگرها استفاده می شود.

در ادامه این نامه آمده است: "ان- هگزان" یک قاتل است. قاتلی است که به طور نامرئی آسیب می زند. از زمانی که این ماده استفاده می شود سود اپل و "وین تک" به 10 میلیون دلار در ماه رسیده است. درآمدی که به شرط به خطر انداختن زندگی و سلامت کارگران به دست آمده است.

در حقیقت این اولین بار نیست که اپل به خاطر شرایط بد کارگران چینی کارخانجاتی که محصولات این شرکت را تولید می کنند مورد انتقاد قرار گرفته است به طوری که یک ماه قبل نیز حافظان محیط زیست در چین، اپل را به خاطر کوتاهی در نظارت دقیق و حفظ شأن کارگران کارخانجاتی که محصولات این شرکت را در چین تولید می کنند مورد انتقاد قرار داده بود.

به گفته این کارشناسان، این کوتاهی موجب شده است که این کارخانجات از مقررات امنیت محیط زیست سرپیچی کنند. در این کارخانجات صدها کارگر در شرایط سخت مشغول به کارند.