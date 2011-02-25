حذف فرایند اضافی دستاورد استانداردسازی در سازمان زندانهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی زنجیرهای در حاشیه امضای تفاهم بین سازمان زندانها و سازمان استاندار کشور با اشاره به پیشینه استانداردسازی در سازمان زندانها گفت: کار مطالعاتی این برنامه از سال 79 با تشکیل کمیته اصلاح روشها و سیستمها آغاز شد و تا سال 83 روشها احصا شد و مستندسازی فرایندها انجام شد.
زنجیرهای افزود: 63 فرایند اختصاصی زندانها در 6 حوزه قضایی(13 فرایند)، فرهنگی و تربیتی(17 فرایند)، اقدامات تامینی(4فرایند)، بهداشت و درمان(20 فرایند)، اشتغال و حرفهآموزی(2 فرایند) و یگان حفاظت (7 فرایند) احصا شد که با برگزاری دورههای آموزشی در سطح کشور، در سال 1388فرایندهای اختصاصی به استانها ابلاغ و با اسقرار سیستم مدیریت کیفیت، اجرای فرایندها در تمامی زندانهای کشور عملیاتی شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندانها انتظار سازمان را در تفاهمنامه همکاری استانداردسازی فضای فیزیکی زندانها، استانداردسازی ترکیب نیروی انسانی، تیپ سازی زندانها، استاندارد حفاظتی، استاندارد نوع خدمات بهداشتی و درمانی، استانداردسازی کارگاههای اشتغال و حرفهآموزی اعلام کرد.
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