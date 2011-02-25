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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۲۳

قیام مردم لیبی/

خروج اتباع جنوب شرق آسیا از لیبی ادامه دارد

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: معاون وزیر خارجه تایلند اعلام کرد عملیات خارج کردن 10هزار تایلندی از لیبی از فردا شنبه با پرواز 2 هزار شهروند این کشور به تونس آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری تنا، چاوانونت اینتاراکومالیاسوت گفت: دور دوم این عملیات با خروج 2 هزار تایلندی دیگر توسط کشتی به مقصد ایتالیا در اولین فرصت انجام خواهد شد.

وی همچنین اعلام کرد 23 هزار تایلندی در لیبی مشغول به کار هستند و از آنجا که بسیاری از آنها فعلا به امید آرام شدن فضا و برگشتن به کار قصد بازگشت به وطن را ندارند تصمیمی مبنی بر برپایی مرکزی موقتی برای نگه داری و کمک رسانی به آنها در جنوب لیبی گرفته شده است.
 
وزارت خارجه کره جنوبی نیز امروز جمعه خبر از فرستادن یک هواپیما به لیبی برای خروج صدها کره ای ساکن در این کشور داد.
 
بر اساس گزارش این وزارتخانه یکهزار و 400 تن از شهروندان کره جنوبی در لیبی ساکن هستند که به علت ترافیک ایجاد شده در فرودگاه بین المللی لیبی عملیات خروج آنها نیز با کمی تاخیر انجام خواهد شد.
 
معاون وزیر خارجه چین نیز اعلام کرد دومین هواپیمای فرستاده شده به لیبی برای تخلیه اتباع چین نیز به این کشور بازگشته که با این پرواز تعداد چینی های بازگردانده شده به 27 هزار نفر رسید.
 
مالزی و اندونزی نیز با خروج اتباع خود از لیبی و اسکان آنها در تونس کشتار مردم بیگناه لیبی در پی ناآرامیهای اخیر را محکوم کردند.
کد مطلب 1261132

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