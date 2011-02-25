موج تنفر و انزجار مردمی علیه سران فتنه ستودنی است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: نخستین دستاوردی که جریان فتنه در روز 25 بهمن‌ماه برای همگان مشخص کرد سرسپردگی سران فتنه به رژیم پلید صهیونیستی، آمریکای جنایتکار و مجموعه ضد انقلاب خارج‌نشین بود.

امام جمعه ایلام اضافه کرد: آنقدر حجم اخبار پیرامون رابطه فتنه‌گران با سرویس‌های جاسوسی فراوان است که کمترین شک و تردیدی برای کسی باقی نگذاشته است.

لطفی تصریح کرد: دومین رهاورد مثبت حادثه 25 بهمن‌ماه موج تنفر و انزجار مردمی علیه سران فتنه و خروش عاشورایی مردم شجاع و با بصیرت ایران و درخواست قاطع از دستگاه قضایی برای برخورد جدی با فتنه‌گران است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: با وجود تلاش وسیع و فراگیر سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم نامشروع رژیم صهیونیستی و تمام گروهک‌های تابلودار ضد انقلاب اعم از منافقان کومله، بهایی‌ها، و اراذل و اوباش و بسیج تمام امکانات تبلیغاتی، رسانه‌ای، ماهواره‌ای و حجم عظیمی از سایت‌های اینترنتی اما کمترین موفقیت را در تحریک مردم به دست آورند.



