مرادی مدرک بین المللی نظارت و مدرسی داوری دریافت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان سمینارسالیانه ناظران و مدرسان داوری آسیا که به مدت 10 روز درکوالالامپور مالزی برگزارشد، شرکت کنندگان در این دوره مدرک بین المللی نظارت و مدرسی داوری آسیا دریافت کردند.

درمراسم اختتامیه این سمینارکه با حضور جمعی ازمسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد، مدرک بین المللی نظارت و مدرسی داوری AFC از سوی آلکس سوسی دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا به مسعود مرادی داوربازنشسته کشورمان اهداء شد تا وی از این پس رسما به جرگه ناظران بین المللی AFC ملحق شود.

مسعود مرادی که پس از بازنشستگی از صحنه قضاوت های بین المللی (12 دی) درتاریخ 6 بهمن ماه گذشته و درجریان کلاس توجیهی داوران لیگ برتر رسما از صحنه قضاوت های داخلی نیز خداحافظی کرد با دریافت مدرک بین المللی از این پس به عنوان ناظر با کنفدراسیون فوتبال آسیا همکاری خواهد کرد.

کمیته داوران فدراسیون فوتبال نیزبه عنوان ناظر از تجربیات این داور فوتبال کشور برای نظارت مسابقات لیگ برتراستفاده خواهد کرد. در سمینار ناظران و مدرسان داوری مسعود عنایت، حسین عسگری و اسماعیل صفیری نیز حضور داشتند.