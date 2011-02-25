  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۵۵

در پایان سمینار داوری AFC ؛

مرادی مدرک بین المللی نظارت و مدرسی داوری دریافت کرد

مرادی مدرک بین المللی نظارت و مدرسی داوری دریافت کرد

در پایان سمینار داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا مسعود مرادی مدرک نظارت و مدرسی AFC را دریافت کرد تا رسما به جرگه ناظران داوری آسیا بپیوندد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان سمینارسالیانه ناظران و مدرسان داوری آسیا که به مدت 10 روز درکوالالامپور مالزی برگزارشد، شرکت کنندگان در این دوره مدرک بین المللی نظارت و مدرسی داوری آسیا دریافت کردند.

درمراسم اختتامیه این سمینارکه با حضور جمعی ازمسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد، مدرک بین المللی نظارت و مدرسی داوری AFC از سوی آلکس سوسی دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا به مسعود مرادی داوربازنشسته کشورمان اهداء شد تا وی از این پس رسما به جرگه ناظران بین المللی AFC ملحق شود.

مسعود مرادی که پس از بازنشستگی از صحنه قضاوت های بین المللی (12 دی) درتاریخ 6 بهمن ماه گذشته و درجریان کلاس توجیهی داوران لیگ برتر رسما از صحنه قضاوت های داخلی نیز خداحافظی کرد با دریافت مدرک بین المللی از این پس به عنوان ناظر با کنفدراسیون فوتبال آسیا همکاری خواهد کرد.

کمیته داوران فدراسیون فوتبال نیزبه عنوان ناظر از تجربیات این داور فوتبال کشور برای نظارت مسابقات لیگ برتراستفاده خواهد کرد. در سمینار ناظران و مدرسان داوری مسعود عنایت، حسین عسگری و اسماعیل صفیری نیز حضور داشتند.

کد مطلب 1261136

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها