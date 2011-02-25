آمریکا یک سعودی را به اتهام خرابکاری بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، وزارت داد گستری آمریکا با صدور بیانیه ای اعلام کرد: "علی الدوسری" به اتهام تلاش خرابکارانه علیه اهداف آمریکایی از جمله منزل "جورج بوش" رئیس جمهور سابق این کشور بازداشت شده است.

این بیانیه افزود: به استناد یادداشت هایی که در منزل متهم پیدا شده الدوسری که از سال 2008 با بورس تحصیلی به آمریکا وارد شده و برای اقدامات تروریستی در آمریکا برنامه ریزی می کرده است.

بیانیه مذکور تصریح کرد: الدوسری در نامه های الکترونیکی خود اهدافی را ذکر کرده که ایستگاههای هسته ای و منزل "جورج بوش" در دالاس از جمله آنهاست.

از سوی دیگر" دیوید کریس" معاون دادستانی آمریکا بیان کرد: همانطور که در شکوائیه آمده الدوسری مواد لازم برای تولید مواد منجره را خریداری کرده و اهدافی را برای حمله انتخاب کرده است.