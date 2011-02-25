  1. بین الملل
  2. سایر
۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۲۰

آمریکا یک سعودی را به اتهام خرابکاری بازداشت کرد

آمریکا یک سعودی را به اتهام خرابکاری بازداشت کرد

وزارت دادگستری آمریکا از بازداشت"علی خالد الدوسری" تبعه عربستان به اتهام تلاش برای اقدامات خرابکارانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، وزارت داد گستری آمریکا با صدور بیانیه ای اعلام کرد: "علی الدوسری" به اتهام تلاش خرابکارانه علیه اهداف آمریکایی از جمله منزل "جورج بوش" رئیس جمهور سابق این کشور بازداشت شده است.

این بیانیه افزود: به استناد یادداشت هایی که در منزل متهم پیدا شده الدوسری که از سال 2008 با بورس تحصیلی به آمریکا وارد شده و برای اقدامات تروریستی در آمریکا برنامه ریزی می کرده است.

بیانیه مذکور تصریح کرد: الدوسری در نامه های الکترونیکی خود اهدافی را ذکر کرده که ایستگاههای هسته ای و منزل "جورج بوش" در دالاس از جمله آنهاست.

از سوی دیگر" دیوید کریس" معاون دادستانی آمریکا بیان کرد: همانطور که در شکوائیه آمده الدوسری مواد لازم برای تولید مواد منجره را خریداری کرده و اهدافی را برای حمله انتخاب کرده است.

کد مطلب 1261137

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها