ملل عرب منطقه با اقتدا به ایران قیام کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئتی از جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین در لبنان با غضنفر رکن آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران دیدار و پیرامون تحولات منطقه و اوضاع فلسطین گفتگو کرد.

علی فیصل نماینده جبهه دموکراتیک در لبنان با تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران از نقش سازنده و حمایت های ملت و دولت ایران از مردم فلسطین در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی تشکر و قدردانی کرد.

وی اظهار داشت: با اقتدا به حرکت مردمی در ایران و انقلاب اسلامی امروزه ملل عرب منطقه قیام کرده اند. قطعا این تحولات جبهه طرفدار آمریکا در منطقه را به شدت در هم خواهد ریخت. لذا فرصت مناسبی فراهم آمده تا فلسطینی ها نیز به وحدت ملی دست یابند و در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی با قدرتی مضاعف مقابله کنند.

فیصل تاکید کرد:با وحدت درون فلسطینی، مقاومت مسلحانه در برابر این رژیم تقویت خواهد شد ضمن اینکه در سازمان ملل و نهادهای بین المللی نیز امکان تعقیب قضایی و محاکمه سران جنایتکار این رژیم بیش از پیش فراهم آمده است.

رکن آبادی در این دیدار با اشاره به آرمان های حضرت امام خمینی (ره) و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، حمایت از حقوق مظلومین و حرکت به سمت برپایی عدالت در جهان را یک تکلیف دانسته و اظهار داشت: ملت و دولت ایران در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی در این مسیر حرکت خواهند کرد و به آن افتخار می کنند.

