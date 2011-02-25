به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی، محمدمهدی عسگرپور مدیر عامل خانه سینما در مراسم کلنگ زنی طرح ساخت واحدهای مسکونی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی، افزود: مسایل صنفی را به رغم وجود مشکلات باید پیگیری و با جدیت برطرف کرد.

مدیرعامل خانه سینما به افتتاح طرح احداث واحدهای مسکونی منتقدان و نویسندگان سینمایی در شهر جدید پردیس اشاره کرد و گفت: بخش کمی از سینماگران به دلیل زحمت فراوانی که می کشند، ممکن است از وضعیت مالی مناسب برخوردار باشند اما سایر اعضای خانواده سینما از چنین موقعیتی برخوردار نیستند. نبود موقعیت مناسب مالی و شغلی موجب شده است که سینما و اهالی آن در مظلومیت قرار گیرند. سینمایی که سفیر بلامنازع کشور در عرصه بین‌المللی است.

وی به افتخار آفرینی سینمای ایران در جشنواره بین‌المللی برلین اشاره کرد و گفت: یکی از سفیران می‌گفت که قدر سینمای ایران را آنقدر که ما در خارج از کشور می‌دانیم، شما نمی‌دانید. با هر بار توفیق سینماگران ایرانی در مجامع و رویدادهای جهانی ما در مواضع‌مان در حوزه روابط بین‌الملل مستحکم‌تر می‌شویم.

عسگرپور تصریح کرد: با وجود افتخارات یاد شده، سینما مظلوم است که بخشی از این مظلومیت در نداشتن امکانات برای مسکن اهالی این حوزه است. با همیاری و تعامل صنفی می توان به اهداف مورد نظر دست یافت. خانه سینما به اندازه بضاعت خود از فعالیت های صنفی و امور مرتبط با رفاه اهالی سینما حمایت می‌کند.

مراسم کلنگ زنی آغاز به کار احداث واحدهای مسکونی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران با حضور مدیرعامل خانه سینما، اعضای شورای مرکزی انجمن، شورای مسکن منتقدان و نویسندگان و اعضای سهام‌دار طرح یادشده در شهر جدید پردیس برگزار شد. 30 واحد مسکونی در قالب مرحله نخست برنامه شورای مسکن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ویژه اعضای این تشکل و سینماگران سهامدار، احداث می‌شود.