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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۳۵

هواشناسی اعلام کرد:

آغاز بارش برف و باران در نقاط مختلف کشور از شنبه

آغاز بارش برف و باران در نقاط مختلف کشور از شنبه

بر اساس آخرین داده های سازمان هواشناسی از روز شنبه بارش برف و باران در برخی از نقاط کشور آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل آخرین داده های هواشناسی با نزدیک شدن سامانه بارشی از سمت غرب کشور از اواخر روز جمعه در نواحی غربی افزایش ابر را خواهیم داشت.

از روز شنبه بارش باران و برف در مناطق مرتفع و بارش برف در  نواحی شمال غرب، غرب، جنوب غرب، و نیمه غربی البرز و سواحل دریای خزر آغاز می شود.

از بعد از ظهر شنبه نیز به تدریج مرکز کشور را بارشهای پراکنده در بر می گیرد و از روز یکشنبه به تدریج از میزان بارندگی در نیمه غربی کاسته شده و عمده بارندگی ها در این روز در شمال شرق، شرق و جنوب است.

آسمان تهران نیز در ساعاتهای پایانی امروز نیمه ابری شده و در روز شنبه و یکشنبه نیمه ابری تا ابری و با  بارش باران و برف و وزش باد است.

کد مطلب 1261141

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