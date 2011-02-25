آغاز بارش برف و باران در نقاط مختلف کشور از شنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل آخرین داده های هواشناسی با نزدیک شدن سامانه بارشی از سمت غرب کشور از اواخر روز جمعه در نواحی غربی افزایش ابر را خواهیم داشت.

از روز شنبه بارش باران و برف در مناطق مرتفع و بارش برف در نواحی شمال غرب، غرب، جنوب غرب، و نیمه غربی البرز و سواحل دریای خزر آغاز می شود.

از بعد از ظهر شنبه نیز به تدریج مرکز کشور را بارشهای پراکنده در بر می گیرد و از روز یکشنبه به تدریج از میزان بارندگی در نیمه غربی کاسته شده و عمده بارندگی ها در این روز در شمال شرق، شرق و جنوب است.

آسمان تهران نیز در ساعاتهای پایانی امروز نیمه ابری شده و در روز شنبه و یکشنبه نیمه ابری تا ابری و با بارش باران و برف و وزش باد است.