"تماشاچی محکوم به اعدام" مجوز اجرای عمومی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، "تماشاچی محکوم به اعدام" که اثر ماتئی ویسنی‌یک نویسنده رومانی تبار قرن معاصر است روایتگر دادگاهی است که درآن به مسلخ رفتن عدالت و لگدمال شدن ارزش‌ها وقوانین به نمایش درمی‌آید. این نمایش با بازی فرزین صابونی، سیروس همتی، الهام کردا، مجید رحمتی، نازگل نادریان، هدا ناصح، طوفان مهردادیان، امیر جنانی، رضا بهرامی، شیرین اسماعیلی و روح‌الله جعفری از پنجشنبه گذشته اجرای خود را در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر آغاز کرد.

نمایش "تماشاچی محکوم به اعدام" که پیش ازاین نیز دو اجرا در جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر داشت برای دریافت مجوز اجرای عمومی با مشکلات فراوانی از سوی شورای نظارت اداره‌کل هنرهای نمایشی مواجه شد که پس از چهار بار بازبینی و اصلاح برخی از موارد، بار دیگر به صحنه آمد.

یش از این قرار بود محمدعلی کشاورز بازیگر قدیمی و با سابقه کشورمان پس از 32 سال دوری از صحنه دراین نمایش ایفای نقش کند که به دلیل کهولت سن و بیماری این امکان میسر نشد. تینوش نظم‌جو "تماشاچی محکوم به اعدام" را ترجمه کرده است.

دیگرعوامل این نمایش عبارتند از محسن میرزایی: آهنگساز، احمد کچه‌چیان: طراح صحنه، کتایون فیض‌مرندی: طراح لباس، محمد جعفری سیاوشانی: مشاورکارگردان، محمدرضا مستوفی: مشاور حقوقی، رضا بهرامی ولاله علی‌پور: دستیاران کارگردان، داود چرخط: مدیر صحنه، فهیمه حکمت‌اندیش: منشی صحنه و عکاس.



نمایش "تماشاچی محکوم به اعدام" هر روز ساعت 20 در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌رود.