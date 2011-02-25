رویکرد امور در جامعه اسلامی باید دینی باشد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجت‌الاسلام محمد تقی رهبر ظهر جمعه در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته شهر اصفهان با بیان اینکه فرهنگیان و دانشگاهیان باید به تعلیم و تربیت همراه با مفاهیم اسلامی توجه ویژه‌ای داشته باشند، افزود: بدون شک نمی‌توان در جامعه اسلامی، مفاهیم این دین مبین را از امور تعلیمی و تربیتی حذف کرد و بر همین اساس فرهنگیان و دانشگاهیان باید مد نظر داشته باشند که تعلیم و تربیت با مفاهیم اسلامی همراه باشد.

وی با اشاره به اینکه فضای دانشگاه‌ها و مدارس کشور باید به سمت اسلامی شدن حرکت کند، اظهار داشت: در صورتی که امور تربیتی و علمی با مفاهیم اسلامی همراه نباشد، حتی اگر بهترین دانشمندان را نیز در مدارس و دانشگاه‌های کشورمان تربیت کنیم، باز هم آب در هاون کوبیدن است و این موضوع هیچ کمکی به دنیا و آخرت ما نمی‌کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به یکی از آخرین مصوبات مجلس در ارتباط با مستخدمان کشوری، تصریح کرد: بر اساس این مصوبه مجلس شورای اسلامی، تمامی افرادی که به استخدام دولت درمی‌آیند، باید فهرست اموال خود را به دولت و مقامات ذی‌صلاح ارائه کنند.

وی با تاکید بر اینکه نباید شرایطی وجود داشته باشد که برخی افراد فاسد که تعداد آنها به انگشتان دست هم نمی‌رسد، از موقعیت شغلی خود سوء استفاده کنند، اضافه کرد: با اجرای این مصوبه مجلس، هر فرد در آغاز فعالیت خود، فهرست اموال را به مراجع ذی‌صلاح ارائه می‌دهد و در پایان امر نیز این مراجع اقدام به رسیدگی به اموال وی می‌کنند تا به این صورت کمترین تخلف را از سوی مستخدمین کشوری شاهد باشیم.

حجت‌الاسلام رهبر در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه شهر اصفهان همچنین به تحویل لایحه بودجه سال 90 از سوی دولت به مجلس اشاره کرد و بیان داشت: در بودجه سال 90 به مسائل عمرانی و سازندگی توجه ویژه‌ای شده است که جای امیدواری را برای پیشرفت، رشد و توسعه هر چه بیشتر کشور باقی می‌گذارد.

وی با تاکید بر اینکه عمران و توسعه به معنی آبادانی کشور است، ادامه داد: مسائل عمرانی فقط در زیباسازی دکوراسیون داخلی و بیرونی ادارات و سازمان‌های دولتی و ارگان‌های مختلف خلاصه نمی‌شود بلکه توجه به مسائل عمرانی به معنی آن است که باید به طبقات محروم و مناطق کمتر توسعه یافته نیز توجه داشت و به فکر پیشرفت این مناطق نیز بود.

امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه توجه به موضوع آب و خشکسالی از سوی دولت و مجلس امر مهمی است، گفت: بخشی از این بودجه عمرانی در نظر گرفته شده برای سال آینده کشور باید صرف جلوگیری از خشکسالی و تامین منابع آبی در کشور شود.

وی افزود: در سال‌های اخیر کم‌آبی و خشکسالی خسارت‌های سنگینی را در تمامی حوزه‌های اقتصادی کشور ایجاد کرده است که در تخصیص ردیف‌های بودجه سال آینده باید راهکارهای عملی برای اختصاص اعتبار به این مسائل اندیشیده شود.

حجت‌الاسلام رهبر در بخش دیگری از خطبه‌های نمازجمعه شهر اصفهان با اشاره به وقایع روز 25 بهمن ماه، اظهار داشت: امریکا و اسرائیل با همکاری منافقین سعی داشتند با بهره‌کشی از برخی افراد فریب خورده، این موضوع را به نمایش بگذارند که اگر در مصر، لیبی و تونس حرکت‌های ضد حکومتی انجام می‌گیرد، در ایران هم چنین وقایعی رخ می‌دهد.

وی با تقدیر از حضور در صحنه مردم در روزهای پس از 25 بهمن، تصریح کرد: خوشبختانه با حضور پرشور مردم در صحنه‌، این توطئه کشورهای غربی نقش بر آب شد.