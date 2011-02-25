کم فروشی مصداق بارز نقض حقوق شهروندی است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، امام جمعه موقت همدان ظهر جمعه در خطبه های نماز عبادی سیاسی این روز در همدان، با تاکید بر رعایت حقوق مصرف کنندگان، اظهار داشت: اگر در کشور اسلامی هرکس به حق خود قانع باشد از تجاوز به حقوق یکدیگر جلوگیری می شود.

حجت الاسلام جوادی با اشاره به مصرف هزینه های بسیار در راستای احقاق حقوق شهروندان، گفت: نباید به حقوق مردم تجاوز کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در صورت نداشتن تقوا اعمال انسان پذیرفته نمی شود، گفت: اگر تقوا وجود داشته باشد، امر به معروف و نهی از منکر، اقامه نماز و سایر اعمال پذیرفته می شود و در غیر اینصورت حتی موفق به اقامه این اعمال نخواهیم شد.

وی تقوا را سرلوحه زندگی انسان برشمرد و گفت: در صورت نبود تقوا و در صورت موفقیت در اجرای اعمال دینی، این امور پذیفته نیست.

امام جمعه موقت همدان به قرار گرفتن در آستانه هشتم اسفندماه روز امور تربیتی نیز اشاره کرد و با تاکید بر حفظ مسیر تربیتی اسلام، اظهار داشت: بنا به فرموده مقام معظم رهبری، تربیت نردبانی برای رساندن انسان ها از خوی حیوانی به ملکوت است.

حجت الاسلام جوادی با اشاره به اینکه باید به امور تربینی بیشتر توجه داشت، گفت: یکی از معانی "رب" بیانگر مسائلی تربیتی است به نحوی که خداوند از ذره تا کهکشان هر چیز را به نسبت خود تربیت کرده و راه و رسم زندگی را به او نشان داده است.

وی در ادامه به اتفاقات کشورهای تونس، مصر، بحرین، اردن و لیبی اشاره کرد و با بیان اینکه قذافی 42 سال بر کشور لیبی ستم روا داشته است، افزود: وی از آسمان و زمین و دریا مردم لیبی را به خاک و خون کشیده است.

حجت الاسلام جوادی با تاکید بر اینکه مرگ سران استکبار نزدیک است، گفت: استقامت و پیشرفت های ملت ایران در منطقه، مردم کشورهای اسلامی را بیدار کرده است اما به دلیل عدم وجود رهبر، مردم این کشورها با چالش روبرو هستند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر لرزه به جان کشورهای سودان، یمن، اردن، لیبی و سایر نقاط خاورمیانه افتاده اسـت، ادامه داد: ایران اسلامی به برکت وجود رهبری فرزانه موفق شد.

امام جمعه موقت همدان در ادامه با تاکید بر اینکه استکبارگران قصد دارند نعمت ولایت فقیه را از مردم ایران اسلامی بگیرند، گفت: باید از این حقیقت روشن با دل و جان دفاع کرد.

وی همچنین به سالروز وفات مرجع بزرگ دینی سید مرتضی انصاری اشاره کرد و با بیان اینکه این سید بزرگوار ستون بزرگ برای فقه دیروز و امروز ماست، افزود: سید رضی، برادر سید مرتضی نیز به عنوان گردآورنده نهج البلاغه در بین مسلمانان جایگاه عظیمی دارد.

امام جمعه موقت همدان در پایان به شهادت سه تن از ماموران نیروی انتظامی در درگیری های کردستان اشاره کرد و با بیان اینکه در این حادثه دست جنایتکار استکبار از آستین نفاق بیرون آمد، گفت: شهدای نیروی انتظامی در بین شهدای ایران اسلامی جایگاهی ارزشمند دارند.